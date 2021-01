/R E P R I S E -- La FTQ en campagne pour modifier le projet de loi no° 59 sur la modernisation du régime de santé et de sécurité du travail/

MONTRÉAL, le 20 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) profite des consultations parlementaires sur le projet de loi no 59, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, pour demander au gouvernement d'apporter de sérieuses modifications ou, à défaut de le modifier, de le réécrire au complet. La FTQ vient d'ailleurs de lancer une campagne pour sensibiliser la population et les élus.

Dans le cadre de la commission parlementaire sur le sujet, le président de la FTQ, Daniel Boyer, présentera le mémoire de la centrale ce mercredi, à 16 h 30, afin de mettre en lumière auprès des membres de la commission et du ministre du Travail les graves reculs du projet de loi. « Ce qui est sur la table met clairement en danger la santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses. En prévention, plusieurs absurdités nous font réagir. Par exemple, le projet de loi place les travailleurs et travailleuses manipulant des explosifs à faible risque de blessures. Même chose pour les travailleurs et travailleuses de la santé, alors que c'est dans ce secteur qu'il y a le plus d'accidents de travail. Les secteurs à risque faible, dont la santé qui regroupe 73 % de femmes, perpétuant ainsi la discrimination systémique dont elles sont victimes », déclare le président de la FTQ, Daniel Boyer.

La FTQ a des solutions pour mieux protéger les travailleurs et travailleuses. Nous demandons entre autres que les quatre mécanismes de prévention soient appliqués dans leur intégralité, soit un programme de prévention, un programme de santé, un comité de santé et sécurité du travail et un représentant à la prévention. En réparation, il faut s'assurer de que tous et toutes aient accès de manière égale aux régimes d'indemnisation et de réadaptation, il faut maintenir la prépondérance de l'avis du médecin traitant et le retrait préventif de la femme enceinte.

« Ce que nous propose ce projet de loi c'est un recul trop important pour se taire. Ce qui est sur la table viole l'esprit de la Loi sur la santé et la sécurité de travail adoptée en 1979 par le Parti québécois qui voulait que les travailleurs et travailleuses reviennent à la maison sur leurs deux jambes et en santé. Au Québec, entre 2015 et 2019, ce sont 485 038 hommes et femmes qui ont été victimes d'un accident de travail ou qui ont développé une maladie professionnelle et, de ce nombre, 1059 personnes sont décédées. On ne peut plus tolérer cela. Ce que nous propose le gouvernement de la CAQ et le ministre du Travail, c'est faire moins de prévention dans les milieux de travail et sabrer les programmes d'indemnisation et de réparation. Tout cela, c'est cautionner qu'il y aura encore plus de victimes. Monsieur le ministre, la FTQ vous dit "Nous avons des vies à sauver ! La santé à rabais : non merci" », ajoute le président de la FTQ.

La FTQ invite les travailleurs et les travailleuses du Québec à appuyer la campagne.

Site web de la campagne : https://www.sante-a-rabais.ca/

Lien vers la page FTQ avec tout le matériel de la campagne : https://ftq.qc.ca/sante-a-rabais/

Réseaux sociaux : partagez les vignettes Facebook et adoptez le décor de la photo de profil : https://www.facebook.com/laFTQ

Début de la campagne publicitaire radio portée par Daniel Boucher à l'échelle nationale le 19 janvier

à l'échelle nationale le 19 janvier Journées de mobilisation de dépôt de la position de la FTQ aux 125 bureaux de circonscription : 19 au 22 janvier

Début de la campagne dans les journaux imprimés et plateformes numériques : 20 janvier

Début des rencontres virtuelles entre les parlementaires et les militants et militantes de la FTQ afin d'échanger sur l'impact négatif du projet de loi sur la santé et sécurité des travailleuses et des travailleurs : 28 janvier

Mémoire de la FTQ sur le projet de loi 59 : https://ftq.qc.ca/centre-documentation/projet-de-loi-no-59-loi-modernisant-regime-de-sante-de-securite-travail/

