/R E P R I S E -- La FEESP-CSN salue l'annonce du gouvernement concernant les sociétés de transport et municipalités/

MONTRÉAL, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des employées et employés des services publics (FEESP-CSN), qui représente plusieurs syndicats de sociétés de transport et 6500 travailleuses et travailleurs municipaux, accueille positivement les investissements annoncés par le gouvernement cet après-midi. « Les sociétés de transport ont été mises à mal le printemps dernier. Nous souhaitons à tout prix que les effets négatifs des pertes de revenus n'aient aucun impact sur les employé-es qui ont maintenu ces services essentiels au pire de la crise », de souligner Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN.

« Cette aide était très attendue et nous nous réjouissons que les gouvernements provincial et fédéral se soient entendus sur la nécessité de réserver ces montants aux municipalités pour leur permettre de maintenir des services de qualité à la population », a ajouté André Lajoie, secrétaire général de la FEESP-CSN.

À propos

La FEESP-CSN représente des travailleuses et travailleurs des sociétés de transport telles que celles de Montréal, de Laval et de Québec, en plus de 6500 travailleuses et travailleurs municipaux. Elle compte 425 syndicats affiliés qui représentent 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

