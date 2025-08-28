MONTRÉAL, le 6 août 2025 /CNW/ - La Banque Laurentienne (TSX : LB) publiera les résultats du troisième trimestre de 2025, terminé le 31 juillet, le 29 août 2025. La publication des résultats est prévue vers 6 h 30 (HAE), suivie d'une webdiffusion audio en direct et d'une conférence téléphonique avec les analystes, investisseurs et représentants des médias à 9 h (HAE).

Le rapport trimestriel aux actionnaires, les informations financières supplémentaires ainsi que les diapositives de présentation seront publiés avant la conférence téléphonique sur banquelaurentienne.ca, sous À propos de nous > Relations investisseurs > Résultats trimestriels.

Conférence téléphonique

Date : 29 août 2025 Heure : 9 h (HAE) Numéro de téléphone : 1 800 990-4777 et mentionner la Banque Laurentienne à l'opérateur Webdiffusion simultanée : https://app.webinar.net/mkGNJGWJ1Dy Lien RapidConnect : Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance d'un opérateur, veuillez vous enregistrer au https://emportal.ink/4m3ia1A pour recevoir un rappel automatisé instantané.

Les participants sont priés de se connecter 10 minutes avant l'appel. Immédiatement après la présentation officielle, il y aura une séance de questions-réponses avec les dirigeants de la Banque Laurentienne.

Réécoute

Date de disponibilité : À compter de 12 h (HAE) le 29 août 2025 et jusqu'à 12 h (HAE) le 29 septembre 2025 Lien pour réécouter : Cliquez ici

La rediffusion téléphonique sera disponible jusqu'au 5 septembre 2025 au 1 872- 304-5558 avec le code 87561 #.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne souhaite favoriser la prospérité de tous les clients grâce à une approche spécialisée pour les services aux entreprises et à des services bancaires à faible coût conçus pour faire fructifier l'épargne des Canadiens de la classe moyenne.

Comptant environ 2 800 employés, la Banque offre une vaste gamme de services financiers et de solutions axées sur le conseil à ses clients partout au Canada et aux États-Unis. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de 49,5 milliards $ de même que des actifs administrés de 24,2 milliards $.

Information : Raphael Ambeault, Vice-président, Finances et Relations investisseurs, Banque Laurentienne, [email protected], 514 601-0944