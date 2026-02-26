/R E P R I S E -- La Banque Laurentienne présentera ses résultats financiers du premier trimestre le 27 février 2026/ English

Nouvelles fournies par

Banque Laurentienne du Canada

26 févr, 2026, 09:00 ET

MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - La Banque Laurentienne (TSX: LB) publiera les résultats du premier trimestre de 2026, terminé le 31 janvier 2026, le 27 février 2026. La publication des résultats est prévue vers 6 h 30 (HE), suivie d'une webdiffusion audio en direct et d'une conférence téléphonique avec les analystes, investisseurs et représentants des médias à 9 h (HE).

Le rapport trimestriel aux actionnaires, les informations financières supplémentaires ainsi que les diapositives de présentation seront publiés avant la conférence téléphonique sur banquelaurentienne.ca, sous À propos de nous > Relations investisseurs > Résultats trimestriels.

Conférence téléphonique 

Date : 

27 février 2026

Heure : 

9 h (HE)

Numéro de téléphone :

1 800 990-4777 et mentionner la Banque Laurentienne à l'opérateur

Webdiffusion simultanée : 

https://app.webinar.net/4zQOyG1A9aW

Lien RapidConnect :

Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance d'un
opérateur, veuillez vous enregistrer au
https://emportal.ink/3NSovRt pour recevoir un rappel automatisé instantané.

Les participants sont priés de se connecter 10 minutes avant l'appel. Immédiatement après la présentation officielle, il y aura une séance de questions-réponses avec les dirigeants de la Banque Laurentienne.

Réécoute

Date de disponibilité :

À compter de 12 h (HE) le 27 février 2026 et jusqu'à 12 h (HE) le
27 mars 2026

Lien pour réécouter :

Cliquez ici 

La rediffusion téléphonique sera disponible jusqu'au 6 mars 2026 au 1 888-660-6345 avec le code 87519 #.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne s'engage à servir ses clients et à entretenir des relations étroites avec des groupes spécialisés. La Banque Laurentienne exerce ses activités partout au Canada, principalement au Québec et en Ontario, ainsi qu'aux États-Unis. Elle saisit les occasions d'affaires là où elle dispose d'un avantage concurrentiel, en misant sur la force des partenariats et la collaboration. 

SOURCE Banque Laurentienne du Canada

Information : Raphael Ambeault, Vice-président, Finances et Relations investisseurs, Banque Laurentienne, [email protected], 514 601-0944

Profil de l'entreprise

Banque Laurentienne du Canada

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l’expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres. Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd’hui, nous...