L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) met en lumière les résultats et réalisations dans la province de l'Ontario pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025.

L'ASFC joue un rôle crucial en soutien à l'économie et à la sécurité du Canada. Nous faisons respecter les lois à notre frontière pour protéger le Canada et faciliter la circulation des voyageurs et des marchandises afin de maintenir la force de notre économie. Nous interceptons les drogues illégales, les armes à feu et les empêchons d'entrer ou de sortir du pays. Nous renvoyons les personnes qui ne devraient pas être au Canada, y compris celles impliquées dans le terrorisme, le crime organisé et les crimes de guerre. Nous soutenons les entreprises canadiennes en administrant la législation et les accords commerciaux, ainsi qu'en percevant les droits et taxes applicables sur les produits importés.

L'ASFC opère depuis de nombreux sites à travers la province de l'Ontario, incluant les Régions du Sud de l'Ontario, du Grand Toronto (RGT) et du Nord de l'Ontario. La province de l'Ontario abrite également l'administration centrale de l'ASFC, située dans la région de la capitale nationale, qui, elle, est responsable de la gestion centralisée et de l'orientation des opérations de l'agence partout au Canada et dans des lieux à l'étranger.

La Région du Nord de l'Ontario offre également des services sur le territoire du Nunavut, où les agents de l'ASFC accueillent les voyageurs et le fret à l'aéroport international d'Iqaluit, et dédouane les navires de croisière dans des endroits isolés.

Une frontière forte : activités de l'ASFC pour protéger les Canadiens et les Canadiennes et assurer la sécurité des collectivités

Statistiques clés pour la Région du Sud de l'Ontario :

4 083 saisies de stupéfiants illégaux et de tabac de contrebande, dont :

1 632 kg de cocaïne



350 kg de méthamphétamines



3 kg d'opioïdes



96 kg de cannabis illégal



748 559 kg de tabac

989 saisies d'objets interdits, notamment :

352 armes à feu



5 675 pièces variées pour armes à feu ou chargeurs



795 armes interdites



424 dispositifs interdits

73 saisies d'espèces, totalisant plus de 1,6 million de dollars en espèces non déclarées

3 787 fouilles par des équipes de maîtres-chiens détecteurs, aboutissant à 264 saisies d'armes à feu et de stupéfiants

148 personnes arrêtées pour des infractions liées à la conduite avec facultés affaiblies

Quatre enfants disparus retrouvés et réunis à leurs familles

Statistiques clés pour la Région du Grand Toronto :

7 708 saisies de stupéfiants illégaux, dont :

205 kg de méthamphétamines



372 kg de cocaïne



552 kg d'opioïdes



5 392 kg de cannabis illégal

4 313 saisies d'armes à feu et d'objets interdits, notamment :

47 armes à feu



43 pièces variées pour armes à feu ou chargeurs



6 921 armes interdites



590 dispositifs interdits

306 saisies d'espèces, totalisant plus de 5,2 millions de dollars en espèces non déclarées

6 247 fouilles par des équipes de maîtres-chiens détecteurs, ayant entraîné l'interception de 7 493 produits alimentaires, végétaux et animaux individuels, 349 saisies d'armes à feu et de stupéfiants, et 24 saisies d'espèces

5 982 renvois complétés

Huit enfants disparus retrouvés et réunis à leurs familles

187 véhicules volés interceptés en inspectant plus de 8 500 conteneurs sortants

Statistiques clés pour la Région du Nord de l'Ontario :

890 saisies de stupéfiants illégaux et de tabac de contrebande, notamment :

2 kg d'opioïdes



238 kg de cannabis illégal



593 kg de tabac

217 saisies d'armes à feu et d'objets interdits, notamment :

39 armes à feu



5 545 pièces variées pour armes à feu ou chargeurs



230 armes interdites, y compris des poings américains et des pistolets paralysants



70 dispositifs interdits

35 saisies d'espèces, totalisant 606 052 $ en espèces non déclarées

3 192 fouilles par des équipes de maîtres-chiens détecteurs, aboutissant à l'interception de 338 produits alimentaires, végétaux et animaux individuels, et à 271 saisies d'armes à feu et de stupéfiants

37 personnes arrêtées pour des infractions liées à la conduite en état d'ébriété

470 renvois complétés

Six enfants disparus retrouvés et réunis à leurs familles

L'Ontario abrite l'Équipe de lutte contre la contrebande d'armes à feu de l'Ontario (ELCAFO), une équipe composée d'enquêteurs criminels, d'analystes du renseignement et d'agents du renseignement de l'ASFC qui se consacre uniquement à mener des enquêtes sur la contrebande d'armes à feu en Ontario. L'ELCAFO continue de renforcer son impact d'enquête en 2025. S'appuyant sur 12 mandats de perquisition et 155 chefs d'accusation au cours de ses deux premières années, l'ELCAFO est en voie d'exécuter 12 mandats et de porter 164 accusations lors de sa troisième année.

Faits marquants des activités pour l'Ontario

Dans la Région du Sud de l'Ontario :

Les agents des services frontaliers au point d'entrée du pont Blue Water ont saisi un total de 1 317 kg de cocaïne et 349 kg de méthamphétamine provenant de divers envois commerciaux en provenance des États-Unis entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025.

Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, les agents des services frontaliers des points d'entrée du pont Ambassador Bridge et du tunnel Windsor-Detroit Tunnel ont saisi un total de 150 armes à feu, ainsi que 813 armes et dispositifs interdits provenant de voyageurs entrant au Canada.

À la suite de l'interception de pièces d'armes à feu provenant de plusieurs colis par des agents des services frontaliers à Windsor, Mississauga et Montréal, l'Équipe de contrôle de la contrebande d'armes à feu de l'ASFC en Ontario a exécuté deux mandats de perquisition sans rapport entre eux à Windsor et London. Ces opérations ont permis la saisie des objets suivants : 54 armes à feu ; 30 voitures interdites ; diverses pièces d'armes à feu ; 175 chargeurs, dont 104 munitions interdites et quatre chargeurs à tambour de 50 coups ; des armes à feu de fabrication artisanale ; une imprimante 3D ; environ 17 000 cartouches ; 35 g de cocaïne ; 24,5 g de carfentanil ; de l'oxycodone et de l'acide borique. Trois personnes ont été inculpées de multiples infractions en vertu de la Loi sur les douanes et du Code criminel .

et du . En août, des agents des services frontaliers du district de Niagara ont saisi 12 armes à feu et 12 chargeurs à un résident américain entrant au Canada sur un bateau à la marina de Port Weller. Les enquêteurs criminels de l'ASFC ont déposé neuf chefs d'accusation en vertu de la Loi sur les douanes et du Code criminel .

et . Du 1er janvier au 31 octobre 2025, les agents des services frontaliers au point d'entrée du pont Peace Bridge ont saisi un total de 655 341 $ en espèces non déclarées, dont 259 786 $ soupçonnés d'être des produits de la criminalité.

Dans la Région du Grand Toronto :

L'Unité spécialisée dans l'interception à la frontière (USIF) a renforcé son partenariat avec le Service des douanes de Nouvelle-Zélande (NZCS), jouant un rôle clé dans le développement de l'Unité d'interception à la frontière du NZCS. Les directives de la USIF ont contribué à des résultats opérationnels significatifs pour le NZCS, notamment l'interception de plus de 300 kg de stupéfiants et le lancement de plusieurs opérations conjointes innovantes. En septembre, le NZCS a officiellement reconnu le USIF de la RGT comme ses principaux experts en la matière, soulignant son expertise en matière de complots internes, de déchargement de bagages et de pratiques d'interception avancées.

Le 17 février 2025, le personnel de l'ASFC à l'aéroport international Pearson de Toronto a fait preuve d'un leadership exceptionnel lors de l'intervention d'urgence à la suite de l'atterrissage en catastrophe d'un avion de Delta Airlines à l'aéroport. Malgré une pression immense, les responsables et le personnel se sont coordonnés avec les partenaires et parties prenantes pour maintenir une communication claire et garantir des opérations calmes et efficaces tout au long de la crise. Sur le site de triage, ils ont soutenu les victimes de l'accident en fournissant de l'eau, de la nourriture, des couvertures et des vêtements de rechange, aidant ainsi les premiers répondants à se concentrer sur les soins vitaux et jouant un rôle crucial dans la coopération inter-agences.

En avril, des agents des services frontaliers des Centres internationaux de traitement du courrier à Mississauga, Ontario, et Montréal, Québec, ont intercepté et saisi plusieurs colis importés des États-Unis contenant divers composants d'armes à feu ainsi que des documents d'identification personnels et des permis, dont au moins un semblait frauduleux. En conséquence, les enquêteurs de l'ASFC dans la RGT ont arrêté et inculpé un résident de Markham, en Ontario, en juin. Un mandat de perquisition du véhicule et de la résidence de l'individu a conduit à la saisie de plusieurs pistolets, d'un fusil d'assaut, de pièces d'armes à feu, de munitions et de douilles vides. Au total, la personne a été inculpée de 10 infractions à la Loi sur les douanes et au Code pénal , témoignant de l'excellent travail de l'ELCAFO pour déjouer le trafic illégal d'armes à feu dans la RGT.

et au , témoignant de l'excellent travail de l'ELCAFO pour déjouer le trafic illégal d'armes à feu dans la RGT. En janvier, l'ASFC a collaboré avec la GRC pour arrêter une personne à Mississauga, en Ontario, pour possession et trafic de stupéfiants, y compris des nitazènes. Les nitazènes sont une classe d'opioïdes synthétiques pouvant être jusqu'à 20 fois plus puissants que le fentanyl. Des agents de l'ASFC à Mississauga, Ontario, et à Vancouver, Colombie-Britannique, ont saisi plusieurs cargaisons d'opioïdes synthétiques en provenance de Chine, et intercepté d'autres cargaisons destinées à l'exportation internationale. En utilisant diverses techniques d'enquête, l'Unité du renseignement dans la RGT de l'ASFC a fourni à la GRC les preuves nécessaires pour obtenir un mandat de perquisition et d'arrestation. Ceci a entraîné la saisie de plus de 5 kg de stupéfiants, de matériel lié à la consommation de drogue, et plus de 120 000 dollars canadiens en espèces et autres produits de la criminalité, au domicile de l'accusé à Mississauga.

Du 1er janvier au 31 octobre 2025, les agents de l'ASFC dans la RGT ont examiné 8 538 conteneurs maritimes utilisant une technologie mobile avancée de rayons X pour cibler de manière proactive les expéditions destinées à l'exportation. Ceci a permis l'interception et la récupération de 187 véhicules volés, évalués à plus de 11,6 millions de dollars canadiens et représentant plus de 14 % des véhicules volés récupérés de tout le pays. En collaboration avec des partenaires du renseignement et de l'application de la loi, les agents de l'ASFC jouent un rôle clé dans l'interception des véhicules volés qu'ils ne quittent le pays et dans la protection du système commercial canadien.

Dans la région du Nord de l'Ontario :

L'ASFC a participé au projet FESTER avec des partenaires du groupe de travail sur la sécurité des frontières à Akwesasne, à Cornwall et à Ottawa. La surveillance et les renseignements recueillis par les agents du renseignement ont permis d'établir comment les réseaux criminels faisaient passer des armes à feu illégales au Canada. En conséquence, 33 pistolets, deux fusils d'assaut et des quantités importantes de cocaïne, fentanyl et espèces ont été saisies. Vingt personnes font face à plus de 700 chefs d'accusation criminels, et le flux de ces marchandises dangereuses vers nos collectivités a été détourné.

Dans toute la région, les agents ont continué à empêcher les personnes inadmissibles d'entrer au Canada dans tous les modes de transport. Au point d'entrée de Lansdowne, les agents ont procédé au renvoi de 42 ressortissants étrangers pour avoir tenté d'importer des marchandises interdites telles que des armes de poing et des stupéfiants. Les agents de Cornwall ont intercepté une personne soupçonnée de crimes de guerre. À Fort Frances, des agents des services ferroviaires commerciaux ont intercepté à plusieurs reprises des personnes non déclarées dans des wagons, ce qui a conduit à des arrestations.

À Cornwall, à Ottawa et à Pigeon River, les agents et enquêteurs de l'ASFC ont déjoué la contrebande de produits du tabac et de cannabis non marqués et non déclarés. Les saisies comprenaient 204 kg de poudre de CBD, 37 kg de cannabis, 50 kg de cigares et plus de 200 000 sachets de nicotine. Les enquêtes ont conduit à de multiples condamnations et amendes en vertu de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l'accise . Ce travail protège les collectivités canadiennes en empêchant les produits potentiels du crime de financer d'autres activités criminelles, telles que les stupéfiants, les armes à feu et la traite des personnes.

et . Ce travail protège les collectivités canadiennes en empêchant les produits potentiels du crime de financer d'autres activités criminelles, telles que les stupéfiants, les armes à feu et la traite des personnes. L'Unité maritime du district de Saint-Laurent de l'ASFC a saisi 23 navires et infligé des amendes pour défaut de déclaration ou importation illégale de cannabis. La présence des agents sur l'eau a contribué à une augmentation de 23 % des déclarations téléphoniques maritimes conformes par rapport à 2024.

À Ottawa, les agents ont intercepté 15 cargaisons de marchandises contrefaites, dont des sacs à main et des téléphones intelligents. À Fort Frances et Lansdowne, les agents ont détecté des pneus et des oreillers importés sous un faux pays d'origine, empêchant ainsi une tentative d'évasion fiscale de plus de 5,8 millions de dollars en droits et taxes. Ces enquêtes contribuent à protéger et à renforcer l'économie canadienne.

Faciliter le flux de voyageurs entrant au Canada

Dans la Région du Sud de l'Ontario, l'ASFC a :

accueilli 16,5 millions de personnes, soit 46 % du total national des voyageurs terrestres aux frontières.

Dans la Région du Grand Toronto, l'ASFC a :

accueilli 13,2 millions de personnes, représentant 42 % du total national des voyageurs aériens et 19 % des voyageurs nationaux ayant traversé la frontière dans tous les modes de transports (terrestre, aérien, maritime et ferroviaire).

Dans la Région du Nord de l'Ontario, l'ASFC a :

accueilli 4,5 millions de personnes, représentant 6 % du total national des voyageurs ayant traversé la frontière dans tous les modes (terrestre, aérien, maritime et ferroviaire) ;

accueilli 615 430 voyageurs nationaux en Cornwall.

Dans la province de l'Ontario, l'ASFC a :

traité 9 350 demandes d'asile au 30 novembre 2025. À la même date l'année dernière, l'agence avait traité 22 939 demandes d'asile en Ontario.

Soutenir l'économie

Dans la Région du Sud de l'Ontario, l'ASFC a :

traité 2 574 619 camions commerciaux et 3,2 millions d'expéditions par messagerie ;

évalué à 14,3 milliards de dollars en droits et taxes, et à 94,18 milliards de dollars en valeur pour droits sur les marchandises importées par des commerçants dignes de confiance.

Dans la Région du Grand Toronto, l'ASFC a :

traité 76 millions d'expéditions par messagerie ;

évalué 9,57 milliards de dollars en droits et taxes, et 63,45 milliards de dollars en valeur en droits sur les marchandises importées par des commerçants de confiance.

Dans la région du Nord de l'Ontario, l'ASFC a :

traité 225 783 camions commerciaux, 213 conteneurs maritimes et 772 249 expéditions par messagerie.

imposé 876 millions de dollars en droits et taxes, et 2,56 milliards de dollars en valeur pour droits sur les marchandises importées par des commerçants de dignes de confiance.

Citations

« J'ai rendu visite aux agents de l'ASFC dans les points d'entrée partout au pays et j'ai pu constater de près leur engagement et leur dévouement. J'ai également pu constater l'enthousiasme de la nouvelle cohorte de finissants de l'ASFC au moment où nous commençons à embaucher les 1 000 nouveaux agents frontaliers, tel que promis. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent à l'ASFC pour leur travail extraordinaire au cours de la dernière année et pour tout ce qu'ils font pour protéger nos collectivités et soutenir notre économie. Nous continuons à soutenir ces efforts en embauchant davantage d'agents et en investissant dans notre Plan frontalier afin d'assurer la sécurité de la population canadienne. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Je ne saurais trop insister sur l'importance du travail que les agents de l'ASFC accomplissent jour après jour. Leur vigilance à intercepter le fentanyl et d'autres substances illicites avant qu'ils n'atteignent nos communautés a eu un impact profond sur la sécurité de tous les Canadiens. En tant que composante essentielle de l'écosystème d'application de la loi au Canada, leur travail avec nos partenaires permet de prévenir les torts avant qu'ils ne surviennent. Je les remercie pour leur professionnalisme et pour le rôle bien réel qu'ils jouent en sauvant des vies, en renforçant la sécurité de nos frontières et en consolidant la confiance des Canadiens. »

- Kevin Brosseau, Tsar du fentanyl du Canada

« Les agents de l'ASFC se portent garants de la sécurité du Canada à toute heure du jour et de la nuit. Ils travaillent avec diligence pour protéger nos collectivités et notre prospérité. En 2025, l'ASFC a arrêté à nos frontières les réseaux criminels transnationaux organisés, a découvert des entreprises étrangères sous-évaluant leurs marchandises et les a poursuivies, a arrêté et procédé au renvoi de ressortissants étrangers inadmissibles qui tentaient d'entrer au Canada sous de faux prétextes. Et nous nous apprêtons à faire de même, voire davantage, en 2026. »

- Erin O'Gorman, présidente, Agence des services frontaliers du Canada

Résultats nationaux

Pour un aperçu des résultats et réalisations de l'ASFC en 2025 à l'échelle du Canada :

