OTTAWA, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) présente les résultats et réalisations de la Région du Québec pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025.

Aperçu

L'ASFC joue un rôle crucial en soutien à l'économie et à la sécurité du Canada. Nous faisons respecter les lois à notre frontière pour protéger le Canada et faciliter la circulation des voyageurs et des marchandises afin de maintenir la force de notre économie. Nous interceptons les drogues illégales, les armes à feu et les empêchons d'entrer ou de sortir du pays. Nous renvoyons les personnes qui ne devraient pas être au Canada, y compris celles impliquées dans le terrorisme, le crime organisé et les crimes de guerre. Nous soutenons les entreprises canadiennes en administrant la législation et les accords commerciaux, ainsi qu'en percevant les droits et taxes applicables sur les produits importés.

L'ASFC opère depuis de nombreux sites à travers la province du Québec.

Une frontière forte : activités de l'ASFC pour protéger les Canadiens et les Canadiennes et assurer la sécurité des collectivités

L'ASFC constitue la première ligne de défense du Canada en empêchant l'entrée d'armes illégales et de substances illicites dans nos collectivités.

Statistiques clés pour la Région du Québec

3 590 saisies illégales de stupéfiants, dont : 77 kg de méthamphétamines 219 kg de cocaïne 37 kg d'opioïdes 5 914 kg de cannabis illégal

288 saisies d'armes à feu et d'objets interdits, notamment : 44 armes à feu 2 327 pièces diverses pour armes à feu ou chargeurs 740 armes interdites 110 dispositifs interdits

17 521 322 $ en saisies d'espèces et présumés être des produits de la criminalité, contre 9 285 396 $ saisis l'an dernier

32 arrestations de conducteurs en état d'ébriété

818 véhicules volés interceptés

4 235 fouilles par des équipes de maîtres-chiens détecteurs, menant à 1 601 interceptions d'aliments, plantes ou animaux interdits, 174 saisies de drogues ou d'armes à feu, et 56 saisies de d'espèces

610 sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (SAPAA) infligées pour des infractions à l'importation alimentaire, végétale et animale, totalisant 787 500 $ d'amendes

Faits marquants des activités pour la Région du Québec

Le 19 mars , des agents des services frontaliers de Montréal ont saisi 119 briques de cocaïne (142 kg) lors de l'examen d'un conteneur ferroviaire originaire du Mexique et ayant traversé les États-Unis.

, des agents des services frontaliers de Montréal ont saisi 119 briques de cocaïne (142 kg) lors de l'examen d'un conteneur ferroviaire originaire du Mexique et ayant traversé les États-Unis. Le 6 août , les enquêteurs de l'ASFC de l'Équipe intégrée de lutte contre la contrebande d'armes (EILCA), assistée de la Sûreté du Québec, ont saisi 180 armes longues, un pistolet, plusieurs carcasses inférieures et supérieures d'armes, quatre armes prohibées, sept silencieux, plusieurs chargeurs à haute capacité, des milliers de munitions, 169 000 $ CAD et 30 000 $ US , ainsi que 11 appareils électroniques lors de la perquisition d'une résidence à Saint-Anicet. L'enquête résulte de l'interception de pièces d'armes à feu interdites dans un colis à l'Installation de traitement du courrier Léo-Blanchette.

, les enquêteurs de l'ASFC de l'Équipe intégrée de lutte contre la contrebande d'armes (EILCA), assistée de la Sûreté du Québec, ont saisi 180 armes longues, un pistolet, plusieurs carcasses inférieures et supérieures d'armes, quatre armes prohibées, sept silencieux, plusieurs chargeurs à haute capacité, des milliers de munitions, et , ainsi que 11 appareils électroniques lors de la perquisition d'une résidence à Saint-Anicet. L'enquête résulte de l'interception de pièces d'armes à feu interdites dans un colis à l'Installation de traitement du courrier Léo-Blanchette. Entre le 28 août et le 5 septembre, les agents de l'ASFC ont saisi 39,33 kg de kétamine à l'Installation de traitement du courrier Léo-Blanchette. Les drogues étaient dissimulées dans sept paquets séparés à l'intérieur de paquets de café et de thé. Cette saisie a conduit à trois arrestations.

et le 5 septembre, les agents de l'ASFC ont saisi de kétamine à l'Installation de traitement du courrier Léo-Blanchette. Les drogues étaient dissimulées dans sept paquets séparés à l'intérieur de paquets de café et de thé. Cette saisie a conduit à trois arrestations. Le 23 octobre , des agents des services frontaliers à l'aéroport international Montréal-Trudeau ont inspecté deux voyageurs qui prévoyaient se rendre en Turquie après un court séjour au Canada. Ils possédaient des devises non déclarées totalisant 119 027 $ CAD ainsi que sept lingots d'or d'une valeur d'environ 2,1 millions de dollars. L'argent a été saisi comme produit d'un crime présumé. Les lingots d'or ont été remis à la GRC.

, des agents des services frontaliers à l'aéroport international Montréal-Trudeau ont inspecté deux voyageurs qui prévoyaient se rendre en Turquie après un court séjour au Canada. Ils possédaient des devises non déclarées totalisant ainsi que sept lingots d'or d'une valeur d'environ de dollars. L'argent a été saisi comme produit d'un crime présumé. Les lingots d'or ont été remis à la GRC. Le 24 octobre, des agents de l'ASFC à Saint-Bernard-de-Lacolle ont découvert 53 kg de cocaïne dans un véhicule appartenant à deux voyageurs canadiens. Ils ont été arrêtés et des poursuites pénales ont été portées contre eux par la GRC.

Faciliter le flux de voyageurs vers le Canada

L'ASFC œuvre à maintenir des frontières sûres et résilientes tout en accueillant les voyageurs au Canada. Dans la Région du Québec, les agents des services frontaliers ont :

accueilli plus de 10,8 millions de voyageurs ;

mené 21 095 entretiens NEXUS pour soutenir les voyageurs dignes de confiance ;

traité 20,752 demandes d'asile au 30 novembre 2025. À la même date l'année dernière, l'agence avait traité 29 668 demandes d'asile au Québec.

Soutenir l'économie

Le travail de l'ASFC contribue à maintenir les routes commerciales du Canada ouvertes, garantissant que notre économie reste forte et réactive aux besoins de la population canadienne. Dans la Région du Québec, les agents des services frontaliers ont :

traité environ 419 587 camions commerciaux ;

contrôlé plus de 7 millions d'expéditions par messagerie ;

examiné 343 909 conteneurs maritimes ;

perçu plus de 5,6 milliards de dollars en droits et taxes.

établi une valeur en douane de plus de 29,2 milliards de dollars pour les marchandises importées par des négociants dignes de confiance.

Citations

« J'ai rendu visite aux agents de l'ASFC dans les points d'entrée partout au pays et j'ai pu constater de près leur engagement et leur dévouement. J'ai également pu constater l'enthousiasme de la nouvelle cohorte de finissants de l'ASFC au moment où nous commençons à embaucher les 1 000 nouveaux agents frontaliers, tel que promis. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent à l'ASFC pour leur travail extraordinaire au cours de la dernière année et pour tout ce qu'ils font pour protéger nos collectivités et soutenir notre économie. Nous continuons à soutenir ces efforts en embauchant davantage d'agents et en investissant dans notre Plan frontalier afin d'assurer la sécurité de la population canadienne. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Je ne saurais trop insister sur l'importance du travail que les agents de l'ASFC accomplissent jour après jour. Leur vigilance à intercepter le fentanyl et d'autres substances illicites avant qu'ils n'atteignent nos communautés a eu un impact profond sur la sécurité de tous les Canadiens. En tant que composante essentielle de l'écosystème d'application de la loi au Canada, leur travail avec nos partenaires permet de prévenir les torts avant qu'ils ne surviennent. Je les remercie pour leur professionnalisme et pour le rôle bien réel qu'ils jouent en sauvant des vies, en renforçant la sécurité de nos frontières et en consolidant la confiance des Canadiens. »

- Kevin Brosseau, Tsar du fentanyl du Canada

« Les agents de l'ASFC se portent garants de la sécurité du Canada à toute heure du jour et de la nuit. Ils travaillent avec diligence pour protéger nos collectivités et notre prospérité. En 2025, l'ASFC a arrêté à nos frontières les réseaux criminels transnationaux organisés, a découvert des entreprises étrangères sous-évaluant leurs marchandises et les a poursuivies, a arrêté et procédé au renvoi de ressortissants étrangers inadmissibles qui tentaient d'entrer au Canada sous de faux prétextes. Et nous nous apprêtons à faire de même, voire davantage, en 2026. »

- Erin O'Gorman, présidente, Agence des services frontaliers du Canada

Résultats nationaux

Pour un aperçu des résultats et réalisations de l'ASFC en 2025 à l'échelle du Canada :

X : @FrontiereCan

Facebook : FrontiereCan

Instagram : FrontiereCan

Youtube : FrontiereCan

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources: Pour plus d'informations ou pour planifier une entrevue avec un représentant de l'ASFC, veuillez contacter : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945