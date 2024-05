/R E P R I S E -- L'AGESSS réaffirme l'importance du rôle des gestionnaires de proximité en santé et services sociaux/

LONGUEUIL, QC, le 13 mai 2024 /CNW/ - À la suite de la publication d'un reportage portant notamment sur certains de ses membres, l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS) réaffirme l'importance cruciale du travail effectué par les gestionnaires au sein du réseau québécois de la santé et des services sociaux. D'un même souffle, l'AGESSS souhaite clarifier certains points essentiels à une bonne compréhension de la réalité du réseau.

Les gestionnaires de proximité jouent un rôle indispensable dans la planification, l'organisation, la coordination et la supervision des effectifs et des services au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Chaque gestionnaire a sous sa responsabilité un ou des secteurs, services ou programmes spécifiques, lesquels regroupent en moyenne plusieurs dizaines de personnes.

D'ailleurs, contrairement à l'impression laissée par le récent reportage, le taux d'encadrement actuel des gestionnaires de proximité (cadre intermédiaire) est similaire à celui de 2015, à savoir approximativement plus de 30 employés par gestionnaire. Le nombre de cadres a donc suivi l'évolution du nombre d'employés dans le réseau. Ce taux d'encadrement est très élevé, de l'avis de l'AGESSS.

Cela dit, les conditions salariales des gestionnaires de proximité sont déterminées selon des critères stricts, incluant le nombre d'employés dirigés et l'organigramme de chaque établissement. Les échelles salariales sont publiques, constituant ainsi un cadre transparent.

Malgré cela, selon les données du gouvernement du Québec, l'encadrement représente moins de 8 % de la rémunération totale dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux, sans considérer les professionnels rémunérés par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

« Nos membres sont près des usagers, de la réalité terrain et des personnes employées; ils occupent des postes comme chef de service, coordonnateur, chef de secteur ou adjoint à la direction, à titre d'exemple. Ils sont les piliers de ce système de santé. Leur dévouement et leur expertise contribuent directement à la qualité des services offerts. Or, leur charge de travail est très intense. Par ailleurs, nous réitérons que les conditions salariales des gestionnaires de proximité doivent être justes et équitables; il est nécessaire, pour l'intérêt du réseau public et de l'ensemble de la population, qu'elles soient compétitives afin de favoriser l'attraction et la rétention du personnel », conclut Mme Danielle Girard, présidente-directrice générale de l'AGESSS.

À propos de l'AGESSS

L'AGESSS, active depuis plus de 50 ans, est la plus grande force de représentation des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Avec plus de 8700 membres actifs dans le réseau et près de 1400 membres retraités, l'Association est reconnue, aux fins de relations de travail et des conditions d'exercice, comme représentante d'une majorité de gestionnaires et interlocutrice principale auprès du MSSS. Les gestionnaires exercent un rôle essentiel dans le système de santé, notamment en coordonnant l'ensemble des services et des soins.

