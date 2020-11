/R E P R I S E -- Journée mondiale de la prématurité : relever un défi de taille dans la solitude/

LONGUEUIL, QC, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le sort des parents de bébés prématurés s'est corsé. Préma-Québec note une hausse de l'ordre de 15 % des demandes d'aide psychologique chez les parents de bébés prématurés. À l'aube de la Journée mondiale de la prématurité (17 novembre prochain), l'organisme souhaite sensibiliser la population sur le stress psychologique qu'occasionne la naissance d'un bébé prématuré.

Depuis le début de la pandémie, Préma-Québec, cet organisme offrant un soutien psychologique et financier aux parents d'enfants prématurés, reçoit un plus grand nombre d'appels pour du soutien psychologique, soit 15 % plus important que d'ordinaire.

Avec la COVID-19, un seul parent peut être au chevet du nouveau-né dans la majorité des unités néonatales. Ginette Mantha, fondatrice et directrice générale de Préma-Québec, estime que cette hausse est dûe à l'isolement auquel les mamans de bébés prématurés sont confrontées. « Donner naissance à un bébé prématuré apporte son lot de stress psychologique et le soutien des proches joue un rôle de premier plan. Avec la COVID-19, les nouvelles mamans doivent affronter cette étape difficile seule, ce qui représente un défi de taille pour ces dernières », explique-t-elle.

Isabelle Roy est l'une de ces 4000 mamans qui ont donné naissance à un bébé prématuré pendant la COVID-19. Seule au chevet de sa petite Flavie, Madame Roy a eu besoin d'aide pour pallier à cette détresse psychologique. « Sans la présence de mes proches et de mon fils aîné, sans même le contact d'autres mamans à l'unité de néonatalogie, isolée dans ma chambre d'hôpital à des centaines de kilomètres de la maison, la naissance prématurée de ma petite Flavie m'a fait perdre tous mes repères », raconte-t-elle.

Afin de renforcer la santé psychologique des nouveaux parents isolés par la COVID-19, Préma-Québec accroît son offre. « Avec la pandémie, de nouveaux services ont été ajoutés à l'offre de Préma-Québec afin d'offrir un soutien moral aux familles, soit les groupes de discussion hebdomadaire virtuels et le service de consultations gratuites via téléphone avec une psychologue spécialisée. Avec l'accès difficile aux divers produits médicaux et pour éviter les va-et-vient inutiles, Préma-Québec offre maintenant le service de transport pour la location de tire-lait », ajoute Madame Mantha.

Préma-Québec a pour mission d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés en offrant un appui éducatif, psychologique et financier à leurs parents. Créé en 2003, l'organisme est soutenu par des médecins, des infirmières et d'autres intervenants œuvrant en néonatologie. C'est le seul organisme au Québec qui vient en aide aux parents d'enfants nés prématurément, de la naissance de leur poupon jusqu'à leur retour à la maison, et parfois même au-delà. Depuis sa fondation, Préma-Québec a aidé 30 000 familles.

