/R E P R I S E -- Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie - La CSQ dit oui à la diversité!/

MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) joint sa voix à celles des organisations engagées pour la défense des droits des personnes LGBTQ+ pour souligner la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, en ce 17 mai.

« Encore aujourd'hui, partout dans le monde, les membres des communautés LGBTQ+ sont victimes de gestes de violence incompatibles avec le respect des droits de la personne. Et oui, ces situations intolérables se produisent aussi dans nos milieux de travail, même au Québec, en 2022. À la CSQ, nous réitérons notre volonté de lutter contre les préjugés et les inégalités », de souligner la vice-présidente de la Centrale, Anne Dionne, qui insiste aussi sur le fait que le 17 mai doit être célébré sous le signe de la solidarité, en toute cohérence avec les valeurs promues par la Centrale.

« Ensemble, disons OUI à la diversité et NON à l'homophobie et à la transphobie! Engageons-nous, individuellement et collectivement, dans nos paroles et dans nos actes. C'est de cette façon que les changements s'opèrent! Et pour y arriver, nous croyons fermement que l'éducation et la formation continue sont des outils aussi incontournables qu'essentiels. »

Anne Dionne souligne d'ailleurs que la 5e édition du Colloque pour prévenir et contrer l'homophobie et la transphobie dans les réseaux de l'éducation aura pour thème « S'engager pour les diversités ».

L'événement, présenté par la Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation - dont la CSQ fait partie, aura lieu les 24, 25 et 26 novembre prochain.

La CSQ invite évidemment le personnel œuvrant en éducation à s'inscrire et à participer en grand nombre à ce colloque, une formidable occasion de formation qui abordera quatre thématiques brûlantes d'actualité pour les réseaux de l'éducation : l'homophobie, la transphobie, le racisme et les violences à caractère sexuel.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

