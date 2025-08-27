/R E P R I S E -- Invitation - Séance d'information technique sur les chantiers majeurs de la région métropolitaine de Montréal/
27 août, 2025, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - Les partenaires de Mobilité Montréal invitent les représentants des médias à la séance d'information technique portant sur les chantiers routiers majeurs prévus dans la région métropolitaine de Montréal durant l'automne 2025.
Cet événement aura lieu :
DATE :
Le mercredi 27 août 2025
HEURE :
10 h 30
LIEU :
Salle de presse : salle 4.130
500, boul. René-Lévesque Ouest, 4e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724
