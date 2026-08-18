/R E P R I S E --Invitation de presse - Lancement des festivités du 60e anniversaire du métro de Montréal/
Nouvelles fournies parSociété de transport de Montréal
18 août, 2026, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 17 août 2026 /CNW/ -- Le président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM), Aref Salem, et la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, invitent les représentants des médias à une conférence de presse pour lancer les festivités entourant le 60e anniversaire du métro de Montréal.
Pour l'occasion, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, prendra la parole, en présence de partenaires qui participeront aux festivités.
Date : le mardi 18 août 2026
Heure : 10h30
Lieu : station Berri-UQAM, au niveau des tourniquets
SOURCE Société de transport de Montréal
Pour information et confirmation de présence : [email protected]
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