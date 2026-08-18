/R E P R I S E --Invitation de presse - Lancement des festivités du 60e anniversaire du métro de Montréal/

MONTRÉAL, le 17 août 2026 /CNW/ -- Le président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM), Aref Salem, et la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, invitent les représentants des médias à une conférence de presse pour lancer les festivités entourant le 60e anniversaire du métro de Montréal.

Pour l'occasion, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, prendra la parole, en présence de partenaires qui participeront aux festivités.

Date : le mardi 18 août 2026

Heure : 10h30

Lieu : station Berri-UQAM, au niveau des tourniquets

SOURCE Société de transport de Montréal

Pour information et confirmation de présence : [email protected]