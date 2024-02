/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Une conversation avec la Dre Mae Jemison, première femme de couleur dans l'espace/

MONTRÉAL, le 27 févr. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conversation avec la Dre Mae Jemison, la première femme de couleur à être allée dans l'espace. La Dre Jemison est une pionnière dans le domaine scientifique et son parcours exceptionnel est une réelle source d'inspiration.

Professeure, ingénieure, médecin, spécialiste des sciences sociales et astronaute, elle se distingue par une approche novatrice qui mobilise les arts et les sciences physiques et sociales pour résoudre des problèmes et stimuler l'innovation. Elle est une voix de premier plan pour promouvoir la diversité dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM) auprès de la relève afin d'accélérer la découverte et le développement de technologies robustes et bénéfiques.

Date : Lieu : Jeudi 29 février 2024 Théâtre St-James 265, rue Saint-Jacques Montréal, QC H2Y 1M6 Heure : De 18 h 30 à 20 h 30 Animatrices : Ravy Por, associée en intelligence artificielle et données, Deloitte Martine St-Victor, directrice générale | Montréal, Edelman Canada Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence

auprès de Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques et

médias, à

À propos de la série Leaders internationaux

La série Leaders internationaux est réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et présentée par RBC. Sous cette bannière, la Chambre reçoit des personnalités inspirantes de tous les horizons et reconnues internationalement dont la vision et les réalisations ont changé notre monde. Par le passé, elle a notamment accueilli le 44e président des États-Unis, Barack Obama, l'ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, l'ex-président de General Electric Jack Welch, le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, le cofondateur d'Apple Steve Wozniak et le cofondateur de Twitter Biz Stone.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

