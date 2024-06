/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Un allègement du système professionnel aux impacts réels et concrets pour la population/

QUÉBEC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à un point de presse à la suite du dépôt par la ministre de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, du projet de loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l'élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux sous réserve que l'Assemblée nationale accepte d'être saisie de ce projet de loi. Un ensemble de mesures distinctes seront proposées afin de simplifier le système québécois et de rendre plus accessibles les soins de santé/services offerts par les professionnels.

Cet événement aura lieu :

Date: Mardi le 4 juin 2024



Heure: 15 h 30



Lieu: Salle Evelyn-Dumas

Édifice Pamphile-Le May

1035, rue des Parlementaires

Québec (Qc) G1A 1A3

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Renseignements: Source : Marylène Le Houillier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Tél. : 1-819-383-6625