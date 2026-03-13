/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : Renforcement de l'offre de logements sociaux à Longueuil/

LONGUEUIL, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Longueuil invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de logements sociaux à Longueuil.

L'activité se déroulera le 13 mars 2026 en présence de la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, Mme Caroline Desrochers, de la secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale et députée de Longueuil- Charles-LeMoyne, Mme Sherry Romanado, de la ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, de la députée de Marie-Victorin, Mme Shirley Dorismond, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de la mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, de M. Patrick Bélanger, directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil, de Mme Mary Claire Mac Leod, présidente du Conseil d'administration d'Habitations communautaires Longueuil et de Mme Danielle Leblanc, directrice du Repas du Passant.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 13 mars 2026, midi.

DATE : 13 mars 2026 HEURE : 13 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

