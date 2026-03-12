INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DU BÂTIMENT MISSION UNITAÎNÉS DE RIMOUSKI

RIMOUSKI, QC , le 12 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Rimouski, l'Office d'habitation Rimouski-Neigette (OHRN) et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera en présence de :

M me Amélie Dionne , ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata;

, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata; M me Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières;

secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières; M. Guy Caron , maire de Rimouski;

, maire de Rimouski; M me Caroline Sauriol , présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;

, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés; M. Alain Martineau , administrateur au conseil d'administration de l'OHRN;

, administrateur au conseil d'administration de l'OHRN; et M. Alain Boulianne, directeur général de l'OHRN.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 16 mars 2026, 12 h.

L'activité débutera par la prise de photos officielle à l'extérieur. Les prises de parole se feront par la suite à l'intérieur.

DATE : 16 mars 2026 HEURE : 14 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]