INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DU BÂTIMENT MISSION UNITAÎNÉS DE RIMOUSKI
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
12 mars, 2026, 11:15 ET
RIMOUSKI, QC , le 12 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Rimouski, l'Office d'habitation Rimouski-Neigette (OHRN) et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.
L'activité se déroulera en présence de :
- Mme Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata;
- Mme Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières;
- M. Guy Caron, maire de Rimouski;
- Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;
- M. Alain Martineau, administrateur au conseil d'administration de l'OHRN;
- et M. Alain Boulianne, directeur général de l'OHRN.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 16 mars 2026, 12 h.
L'activité débutera par la prise de photos officielle à l'extérieur. Les prises de parole se feront par la suite à l'intérieur.
|
DATE : 16 mars 2026
HEURE : 14 h
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Partager cet article