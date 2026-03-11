Construction de 36 logements sociaux et abordables pour des aînés autonomes, des familles et des personnes seules à Sainte-Anne-des-Monts

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 11 mars 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, de concert avec la Ville de Sainte-Anne-des-Monts et l'organisme Villa Mgr Bourdages, ont souligné aujourd'hui le lancement du chantier de la Villa Mgr Bourdages, un milieu de vie de 36 logements sociaux et abordables destinés à des aînés autonomes, des familles et des personnes seules à Sainte-Anne-des-Monts. Il s'agit d'un investissement d'un peu plus de 17,1 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du maire de Sainte-Anne-des-Monts, M. Simon Deschesnes, et du président de l'organisme Villa Mgr Bourdages, M. Normand Fraser.

Le gouvernement du Canada accorde à ce projet plus de 6,8 M$ en prêt-subvention et prêt à faible taux d'intérêt par l'entremise du Fonds pour le logement abordable. Le gouvernement du Québec ajoute plus de 10,8 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ) ; Cette somme découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024.

Pour sa part, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts offre à l'organisme une contribution pécuniaire d'un peu plus de 13 500$ et a fait don du terrain, en plus d'accorder une contribution supplémentaire de 5 000$ par année, jusqu'à concurrence de 150 000 $, ainsi qu'un crédit de taxes d'une durée de 35 ans, d'une valeur de 2,8 M$.

La Villa Mgr Bourdages comptera 3 immeubles de 2 étages, de 12 logements chacun, en plus d'un bâtiment communautaire comprenant des rangements pour les locataires, une salle communautaire et une serre. Le projet prévoit également une zone potagère, une zone d'activités et une zone de détente extérieure.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les administrations municipales collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (TBC)

« Investir en région, c'est investir dans la vitalité de notre territoire et dans la qualité de vie des citoyens qui y résident. Grâce à des projets comme la Villa Mgr Bourdages, notre gouvernement démontre concrètement son engagement à offrir des logements abordables et adaptés aux besoins des communautés, partout au Québec. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Ce projet illustre parfaitement notre volonté d'offrir des solutions concrètes à la pénurie de logements dans la région. En misant sur des partenariats solides et des investissements importants, nous contribuons à créer des milieux de vie accessibles et durables pour les aînés, les familles, et les personnes seules. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La Villa Mgr Bourdages, c'est plus qu'un chantier : c'est une réponse directe aux besoins de nos gens, ici, en Haute-Gaspésie. Ensemble, nous construisons un milieu de vie qui permettra à des familles, des personnes seules et des aînés de rester chez eux, dans leur communauté, et de s'y s'épanouir. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et président de séance

« La Ville de Sainte-Anne-des-Monts est fière de contribuer à la création de ces 36 unités, qui viennent bonifier l'éventail de logements offerts dans notre communauté. Face aux enjeux actuels en matière d'habitation, la Ville a choisi de s'impliquer activement afin de soutenir la réalisation de projets structurants comme celui-ci. Cet ajout représente un pas concret pour améliorer l'accès au logement sur notre territoire et répondre aux besoins de plusieurs ménages. Ce projet s'inscrit dans la volonté de la Ville de continuer à travailler pour assurer un développement équilibré et durable de notre communauté. »

Simon Deschesnes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

« Aujourd'hui, nous soulignons bien plus que le début d'un chantier : nous lançons un projet porteur d'avenir pour notre communauté. Ces 36 logements représentent un engagement concret à l'égard de l'accès à des milieux de vie abordables, sécuritaires et humains. Ce projet incarne notre volonté d'agir, ensemble, pour bâtir un environnement où chacun et chacune peut s'épanouir et se sentir chez soi. Nous construisons des logements, mais surtout, nous construisons un avenir plus solidaire et durable. »

Normand Fraser, président de l'organisme Villa Mgr Bourdages

Faits saillants :

Pas moins de 12 ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Sainte-Anne-des-Monts.

La MRC de la Haute-Gaspésie a contribué au projet pour 100 000 $.

Les 3 nouveaux immeubles seront adjacents à d'autres bâtiments locatifs appartenant à la Villa Mgr Bourdages.

Ce projet est réalisé avec la méthode BIM (Building Information Modeling - modélisation des données du bâtiment) dans le but d'en optimiser la conception, d'améliorer sa coordination globale et de mieux contrôler son avancement.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

SOURCE Société d'habitation du Québec

