/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Rencontrez le gagnant du lot de 46 000 000 $ au Lotto 6/49/
Loto-Québec
04 sept, 2025, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à rencontrer le gagnant qui a remporté le gros lot de la Boule d'or du Lotto 6/49 le 27 août dernier, soit 46 000 000 $.
L'événement aura lieu le jeudi 4 septembre à 11 h, au Salon de jeux de Trois-Rivières, situé au 1900, boulevard des Forges.
