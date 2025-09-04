/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Rencontrez le gagnant du lot de 46 000 000 $ au Lotto 6/49/

MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à rencontrer le gagnant qui a remporté le gros lot de la Boule d'or du Lotto 6/49 le 27 août dernier, soit 46 000 000 $.

L'événement aura lieu le jeudi 4 septembre à 11 h, au Salon de jeux de Trois-Rivières, situé au 1900, boulevard des Forges.

Aide-mémoire

Quoi : Rencontre avec le gagnant qui a remporté 46 000 000 $ Quand : Le jeudi 4 septembre à 11 h Où : Salon de jeux de Trois-Rivières

1900, boulevard des Forges

