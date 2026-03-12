/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Raymond Chabot Grant Thornton disponible pour commenter le budget du Québec 2026-2027/

MONTRÉAL, le 9 mars 2026 /CNW/ - À la suite du dépôt du budget du Québec prévu le mercredi 18 mars vers 16 h, une équipe d'experts de Raymond Chabot Grant Thornton procédera à son analyse. Dès le lendemain matin, soit le jeudi 19 mars, des fiscalistes ainsi que des spécialistes en service de conseils accorderont des entrevues aux médias.

Les médias régionaux du Québec sont invités à solliciter un expert fiscal ou économique de leur région afin d'informer leur auditoire (auditeurs, téléspectateurs et lecteurs) sur les mesures budgétaires clés, dès le matin du 19 mars.

Pour planifier une entrevue avec un expert, communiquez avec Gaëlle Fontaine, conseillère, Communications et Affaires publiques (par courriel : [email protected]; par téléphone : 438 349-0842), préférablement d'ici le mardi 17 mars, 17 h.

Source : Francis Letendre, Chef, Communication et Affaires publiques, Raymond Chabot Grant Thornton, Tél. : 514 390-4201, [email protected]