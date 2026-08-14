/R E P R I S E --Invitation aux médias -Publication de l'Analyse détaillée du Vérificateur général du Québec portant sur le rapport préélectoral 2026/

QUÉBEC, le 11 août 2026 /CNW/ -- La vérificatrice générale, Mme Christine Roy, invite les représentants des médias à une conférence de presse portant sur son rapport intitulé Analyse détaillée du Vérificateur général du Québec portant sur le rapport préélectoral 2026. Cette rencontre aura lieu le lundi 17 août à 10 h, dans la salle Evelyn-Dumas (1.30) de l'édifice Pamphile-Le May. Elle pourra aussi être visionnée en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale (assnat.qc.ca ) .

La conférence de presse de la vérificatrice générale sera précédée, une heure plus tôt dans la même salle, d'un breffage technique.

Des exemplaires de l'Analyse détaillée du Vérificateur général du Québec portant sur le rapport préélectoral 2026 seront disponibles sur place, sous embargo, à compter de 8 h.

Pour les journalistes ne pouvant être sur place

L'Analyse détaillée du Vérificateur général du Québec portant sur le rapport préélectoral 2026 pourra être transmise sous embargo le lundi 17 août à partir de 8 h aux journalistes qui ne pourront être sur place, s'ils sont inscrits. Les représentants des médias doivent s'engager à garder le contenu du document confidentiel jusqu'à son dépôt à l'Assemblée nationale.

IMPORTANT :

Les journalistes intéressés sont tenus de s'inscrire avant 15 h le vendredi 14 août en communiquant avec Nomba Danielle à l'adresse suivante : [email protected].

DÉROULEMENT

Obtention de l'Analyse détaillée du Vérificateur général du Québec portant sur le rapport préélectoral 2026 sous embargo et breffage technique Date : Le lundi 17 août 2026 Heure : 8 h - Remise du document sous embargo

9 h - Breffage technique Lieu : Édifice Pamphile-Le May

Salle 1.30

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Conférence de presse de la vérificatrice générale Date : Le lundi 17 août 2026 Heure : 10 h Lieu : Édifice Pamphile-Le May

Salle 1.30

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

SOURCE Vérificateur Général du Québec

Source : Line-Sylvie Perron, directrice des communications, Téléphone : 418 569-1452, [email protected]; Pour information : Nomba Danielle, Conseillère experte en communication, Téléphone : 418 473-7646, [email protected]