/R E P R I S E --Invitation aux médias - Présentation du rapport de juin 2026 du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale/

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - La vérificatrice générale du Québec, Mme Christine Roy, rendra son plus récent rapport public le mercredi 10 juin, lequel fait partie du Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2025-2026. Ce tome contient les observations de la vérificatrice générale, de même que les audits de performance sur les sujets suivants :

Aide financière relative à la filière batterie;

Récupération fiscale dans le secteur de la construction;

Services publics d'emploi offerts aux individus.

Les représentants des médias qui désirent obtenir le rapport sous embargo pourront se présenter à compter de 8 h à la salle Evelyn-Dumas (1.30) de l'édifice Pamphile-Le May. Mme Caroline Rivard, vérificatrice générale adjointe, M. Martin St-Louis, vérificateur général adjoint, M. Carl Pelletier, directeur d'audit, Mme Caroline Pouliot, directrice d'audit, et Mme Marie-Hélène Boily, directrice d'audit, répondront aux questions des journalistes à compter de 9 h.

La conférence de presse de la vérificatrice générale aura lieu à 11 h dans la même salle. Elle pourra être visionnée en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale (assnat.qc.ca).

Pour les journalistes ne pouvant se rendre sur place

Le rapport pourra être transmis sous embargo le mercredi 10 juin à partir de 8 h aux journalistes qui ne pourront être sur place, s'ils sont inscrits. Les représentants des médias doivent s'engager à garder le contenu du rapport confidentiel jusqu'à son dépôt à l'Assemblée nationale.

IMPORTANT :

Les journalistes intéressés sont tenus de s'inscrire avant 15 h le mardi 9 juin en communiquant avec Nomba Danielle à l'adresse suivante : [email protected].

AIDE-MÉMOIRE

Obtention du rapport sous embargo Date : Mercredi 10 juin 2026 Heure : 8 h Lieu : Hôtel du Parlement

Édifice Pamphile-Le May

Salle Evelyn-Dumas (1.30)

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3



Conférence de presse de la vérificatrice générale Date : Mercredi 10 juin 2026 Heure : 11 h Lieu : Hôtel du Parlement

Édifice Pamphile-Le May

Salle Evelyn-Dumas (1.30)

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

SOURCE Vérificateur Général du Québec

Source : Nomba Danielle, Conseillère en communication, Direction des communications, Vérificateur général du Québec, Téléphone : 418 473-7646, [email protected]