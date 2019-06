/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Prevost célèbre son 95e anniversaire/

SAINTE-CLAIRE, QC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à assister aux célébrations entourant le 95e anniversaire de l'entreprise Prevost.

Pour l'occasion, Prevost tiendra une journée porte ouverte en présence de 4000 invités, comprenant des dignitaires, la direction, des employés et leur famille. Sur place, il sera possible de faire une visite des installations et monsieur François Tremblay, vice-président et directeur général de Prevost, sera disponible pour des entrevues.

Date : Samedi le 15 juin 2019



Heure : 9 h à 15 h



Lieu : 35, boulevard Gagnon

Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0

Bien vouloir confirmer votre présence auprès de Catherine Cadotte à l'adresse courriel suivante : catherine.cadotte@citoyen.com.

Renseignements: Catherine Cadotte, 514 726-0476, catherine.cadotte@citoyen.com

