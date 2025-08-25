/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Présentation des résultats financiers d'Hydro-Québec au premier semestre 2025/ English
Nouvelles fournies parHydro-Québec
25 août, 2025, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 24 août 2025 /CNW/ - Hydro-Québec invite les représentants des médias à participer à une conférence virtuelle portant sur ses résultats financiers au premier semestre 2025.
Les résultats seront présentés par Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière d'Hydro-Québec. Après la présentation, M. Aucoin sera disponible pour répondre aux questions des médias.
Le dossier de presse sera envoyé sous embargo avant la présentation.
Quoi
• Présentation des résultats financiers d'Hydro-Québec au premier semestre 2025
Qui
• Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière
Date
• Lundi 25 août 2025
Heure
• 11 h
Où
• Sur la plateforme Teams (disponible sur le site de Microsoft Teams)
• Vous devez vous inscrire auprès de l'équipe Relations avec les médias pour recevoir les instructions et le lien Teams pour participer.
SOURCE Hydro-Québec
Renseignements : Relations médias, 514-289-5005, [email protected]
