MONTRÉAL, le 24 août 2025 /CNW/ - Hydro-Québec invite les représentants des médias à participer à une conférence virtuelle portant sur ses résultats financiers au premier semestre 2025.

Les résultats seront présentés par Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière d'Hydro-Québec. Après la présentation, M. Aucoin sera disponible pour répondre aux questions des médias.

Le dossier de presse sera envoyé sous embargo avant la présentation.

Quoi

• Présentation des résultats financiers d'Hydro-Québec au premier semestre 2025

Qui

• Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière

Date

• Lundi 25 août 2025

Heure

• 11 h

Où

• Sur la plateforme Teams (disponible sur le site de Microsoft Teams)

• Vous devez vous inscrire auprès de l'équipe Relations avec les médias pour recevoir les instructions et le lien Teams pour participer.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Relations médias, 514-289-5005, [email protected]