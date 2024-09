/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : PLUS DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À LAC-MÉGANTIC/

LAC-MÉGANTIC, QC, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, les Chevaliers de Colomb Sainte-Agnès de Lac-Mégantic conseil 2043 et la Ville de Lac-Mégantic invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration de nouveaux logements sociaux et abordables à Lac-Mégantic. Ceux-ci ont pu voir le jour entre autres grâce au partenariat novateur Fonds de solidarité FTQ-Québec.

L'activité se déroulera le 20 septembre 2024, en présence de la ministre du Revenu national et députée de Compton-Stanstead, l'honorable Marie-Claude Bibeau, du député de Mégantic et président du caucus du gouvernement, M. François Jacques, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de la mairesse de Lac-Mégantic, Mme Julie Morin, de la directrice Solutions innovantes - Réseau distribution et clients chez Hydro-Québec, Mme Maude Gauthier, de la vice-présidente principale, immobilier social, communautaire et abordable au Fonds immobilier de solidarité FTQ, Mme Marianne Duguay, des représentants des Chevaliers de Colomb Sainte-Agnès de Lac-Mégantic conseil 2043 MM. Benoit Vachon, Denis Lacroix et Richard Boulanger, et du directeur général de la SADC région de Mégantic, M. Marc Cantin.

DATE : 20 septembre 2024 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

