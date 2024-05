/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Passage du directeur québécois sur le piquet de grève de Viterra à Bécancour et Kruger Trois-Rivières/

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 30 mai 2024 /CNW/ - Nous souhaitons informer les représentants.es des médias de la présence de Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, sur les piquets de grève de Viterra à Bécancour ce vendredi à 13h00 et celui de Kruger Trois-Rivières à 14h30. Les médias sont les bienvenus pour rencontrer M. Cloutier et les travailleurs en grève et des entrevues pourront être organisées sur place.

Détails de l'événement :

VITERRA

Date : 31 mai 2024

Heure : 13h00

Lieu : Piquet de grève de Viterra, 555 Boul Alphonse-Deshaies, Bécancour

KRUGER TROIS-RIVIÈRES

Date : 31 mai 2024

Heure : 14h30

Lieu : Piquet de grève de Kruger, 3735 Boul Gene-H.-Kruger, Trois-Rivières

