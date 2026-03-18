JOLIETTE, QC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce du gouvernement du Canada concernant l'appui de DEC à deux entreprises bien établies de la région de Lanaudière.

Carlos Leitão, député de Marc‑Aurèle‑Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, l'honorable Mélanie Joly, y annoncera un soutien visant à renforcer la croissance et la capacité de production de ces entreprises.

Cette annonce soulignera l'importance d'investir dans l'innovation, la productivité et le savoir­faire régional pour appuyer la compétitivité des entreprises québécoises.

Date :

18 mars 2026

Heure :

10 h 30

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette annonce de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 9 h, le 18 mars 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse. Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]