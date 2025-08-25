VAL D'OR, QC, le 22 août 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

En présence de l'honorable Mandy Gull-Masty, députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou et ministre des Services aux Autochtones, Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, annoncera des appuis financiers du gouvernement du Canada à cinq entreprises abitibiennes œuvrant dans le secteur minier pour soutenir leurs projets de croissance et d'expansion.

Pour l'occasion, monsieur Leitão sera aussi accompagné de Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada.

Date :

25 août 2025

Heure :

11 h

Endroit :

Arkys Web Software

805, 2e avenue

Val-d'Or (Québec)

J9P 1W7

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 9 h, le 25 août 2025 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]