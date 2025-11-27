Une carte de vœux pour le ministre Éric Girard - Action pour dénoncer la mise à jour économique

QUÉBEC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le Collectif pour un Québec sans pauvreté porte son message directement au ministre des Finances, déçu de sa mise à jour économique complètement sourde aux demandes et besoins des personnes les plus pauvres de notre société. Alors que rien n'est offert aux personnes âgées, aux étudiant•es, aux personnes assistées sociales, parmi celles et ceux qui peinent le plus à couvrir leurs besoins de base, le ministre a l'odieux de présenter l'indexation automatique du régime fiscal comme une « amélioration du revenu », alors qu'il s'agit d'un simple mécanisme visant à rattraper la hausse du coût de la vie intervenue au cours de la dernière année. Les baisses de cotisation au RRQ et au RQAP représentent des montants dérisoires pour les travailleurs et les travailleuses au bas de l'échelle salariale et n'aident en rien les gens sans emploi.

Pendant ce temps, l'annulation d'une mesure fiscale qui aurait touché uniquement les plus riches, si elle avait été mise en œuvre, prive l'État de deux milliards de dollars sur cinq ans, une somme qui aurait été utile pour le financement de notre filet social, qui en a bien besoin.

« Si le gouvernement veut véritablement améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté, pourquoi ne commence-t-il pas par bonifier le crédit d'impôt pour solidarité comme plusieurs le lui suggèrent, dont le Collectif? Ce serait pour lui la manière la plus simple, efficace et durable d'aider les ménages à faible revenu. Il pourrait aussi adopter toute une série de mesures structurantes en s'inspirant des pistes de solution que le Collectif met de l'avant dans son manifeste », de déclarer Marie-Ève Brunet porte-parole du Collectif.

À 13 h 30, le Collectif et des allié∙es seront donc devant le ministère des Finances pour remettre à M. Girard une carte géante signée par les membres du Collectif pour lui rappeler que :

Au Québec, une personne sur dix n'a pas les moyens de couvrir ses besoins de base.

Se loger, se nourrir, se déplacer, se vêtir : c'est un minimum.

Le gouvernement se doit d'agir, maintenant!

AIDE-MÉMOIRE

Rassemblement et point de presse

Jeudi 27 novembre à 13 h 30

Devant le ministère des Finances du Québec, 390 boulevard Charest Est

PRENDRONT LA PAROLE :

Marie-Ève Brunet, porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté

Pascal Dupuis du Front commun des personnes assistées sociales du Québec, personne au vécu expérientiel de la pauvreté

RAPPEL

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté mène présentement sa campagne « Le discours doit changer : parlons de pauvreté! », portée par un Manifeste qui propose des mesures structurantes pour améliorer le revenu des personnes en situation de pauvreté et alléger leur fardeau financier.

À travers une tournée des régions du Québec, le Collectif souhaite ramener les droits humains au cœur du débat et rappeler qu'éliminer la pauvreté est possible, pour peu qu'on en fasse enfin une priorité politique.

