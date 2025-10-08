/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le commissaire rencontrera les représentants des médias après avoir été entendu en commission parlementaire sur le projet de loi n° 112, Loi favorisant le commerce des produits et la mobilité de la main-d'œuvre en provenance des autres provinces et des territoires du Canada/

QUÉBEC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - M. Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française, présentera à l'Assemblée nationale ses commentaires et une recommandation sur projet de loi no 112, Loi favorisant le commerce des produits et la mobilité de la main-d'œuvre en provenance des autres provinces et des territoires du Canada.

L'audience se tiendra dans le cadre des consultations menées par la Commission des finances publiques.

La Commission entendra le commissaire à la langue française :

Date : le mercredi 8 octobre 2025

Heure : à 15 h

Lieu : à l'Assemblée nationale, salle Marie-Claire-Kirkland

Après son passage en consultation parlementaire, le commissaire Dubreuil se rendra disponible pour répondre aux questions des représentants des médias à la sortie de la salle (vers 15 h 45).

Source: Gaby Audet, [email protected]| 418 643-5324, poste 2011