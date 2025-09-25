MONTRÉAL, le 25 sept. 2025 /CNW/ - C'est lors d'un événement en matinée sur la placette publique d'Esplanade Cartier en compagnie de Robert Beaudry, conseiller de la Ville de l'arrondissement de Ville-Marie et du Comité exécutif, de Laurence Vincent, présidente de Prével, d'Élizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de l'organisme montréalais MU, de Véronique Rioux, consultante en design industriel, que Prével a procédé au dévoilement officiel de trois œuvres d'art public réalisées respectivement par les artistes Antonietta Grassi, MSHL et Diane Roe. L'événement proposait aussi un parcours dynamique du nouveau quartier, et ce, afin d'apprécier les œuvres et, du même coup, visiter le tout premier jardin communautaire montréalais sur toit.

De gauche à droite : Véronique Rioux, consultante en design industriel et coordonnatrice du concours d’art public, David Déchênes, directeur principal, Prével, Laurence Vincent, présidente, Prével, Robert Beaudry, conseiller de la Ville de l’arrondissement de Ville-Marie et du Comité exécutif et Élizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de l’organisme montréalais MU. (Groupe CNW/Prével)

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AUX IMAGES

Trois artistes subliment l'Esplanade Cartier grâce à leur talent

Antonietta Grassi consacre l'essentiel de sa carrière à la peinture abstraite. Elle compose des formes superposées, traversées de fines lignes, où s'entremêlent textile, informatique, architecture et héritage pictural du XXe siècle. Lauréate du concours d'intégration d'une œuvre permanente en verre à la façade du Y des femmes, à Esplanade Cartier, l'artiste montréalaise propose une création inspirée de la vie du quartier et saluée par le comité de sélection. Visible depuis le pont Jacques-Cartier et l'avenue De Lorimier, l'œuvre évoque un hybride entre tissage et code-barres, symbolisant l'alliance entre technologie et artisanat, tandis que ses lignes métaphoriques traduisent les liens qui unissent les générations.

MSHL, d'origine française, est un artiste autodidacte primé qui a nourri son travail d'autres influences comme Matisse, Ricardo Cruz Diez et Vasarely, entre autres. Il évolue aujourd'hui dans un univers abstrait et géométrique où la place de chaque élément se justifie par rapport aux autres. Pour son œuvre, les couleurs qu'il a choisies reprennent les tonalités de bleu que l'on retrouve sur les briques en façade du bâtiment.

La Montréalaise Diane Roe, artiste et éducatrice en arts, a étudié les arts visuels et les médias imprimés à l'Université Concordia et participe régulièrement à des expositions. Fascinée par le travail à grande échelle qui permet de mieux ressentir et de mieux se laisser imprégner par ses peintures, elle s'est tournée vers l'art mural pour démocratiser les arts visuels. Sa création pour la cour intérieure de l'Esplanade Cartier s'inspire de traces et de textures à Montréal et dans le Bas-Saint-Laurent, qu'elle transforme en compositions abstraites.

De l'art au jardin : le plus haut potager à Montréal se trouve à Esplanade Cartier

Avec sa superficie de 12 000 pieds carrés, le jardin collectif d'Esplanade Cartier, réalisé par Prével, en étroite collaboration avec le Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB), est le plus haut potager sur toit à Montréal et vise à lutter contre l'insécurité alimentaire dans le quartier Centre-Sud, tout en contribuant activement à réduire les îlots de chaleur. Des organismes communautaires, ainsi que des résidents et résidentes de l'arrondissement Ville-Marie peuvent y jardiner et y récolter des légumes.

Citations

« Dès le départ, notre démarche pour Esplanade Cartier a été guidée par dix principes directeurs importants, dont concevoir et développer avec le milieu, favoriser la diversité et la mixité, s'assurer d'une intégration harmonieuse à la trame urbaine existante, ainsi que développer de façon durable et concevoir un site perméable, invitant et interconnecté avec le quartier. Ces œuvres publiques et le jardin communautaire sont des jalons significatifs qui viennent soutenir ces principes. Nous sommes très fiers et je souhaite remercier chacun des artistes, ainsi qu'AU/LAB pour leur contribution exceptionnelle à cette vision qui se matérialise et perdurera dans le temps. »

-- Laurence Vincent, présidente, Prével.

« Le projet de jardin communautaire est un exemple concret de la pertinence des démarches de consultation réalisées avec la communauté en amont du projet. À travers celles-ci, nous avons pris la pleine mesure de la précarité alimentaire dans le quartier Centre-Sud. Le partenariat avec AU/LAB nous a permis de créer un jardin communautaire de 12 000 pieds carrés sur le toit d'un bâtiment privé destiné aux citoyens inscrits sur la liste des jardins communautaires de l'arrondissement Ville-Marie. Nous sommes fiers de ce projet innovateur, qui encourage la mixité, tout en répondant à un enjeu bien réel dans le quartier. »

-- David Deschênes, directeur principal, Prével.

« Le projet Esplanade Cartier illustre parfaitement ce que nous devons encourager à Montréal : un développement urbain responsable, inclusif et ancré dans les besoins réels de la population.

En intégrant l'art public, l'agriculture urbaine et des espaces communautaires accessibles, Prével démontre qu'il est possible de bâtir autrement en mettant les citoyennes et citoyens au cœur des décisions.

Ce type de partenariat entre le privé et le public est essentiel pour répondre aux enjeux sociaux, environnementaux et culturels de nos quartiers. »

-- Robert Beaudry, conseiller de la Ville de l'arrondissement de Ville-Marie et du Comité exécutif.

« Je suis vraiment fière que Prével ait fait appel à MU pour compléter le projet d'Esplanade Cartier. Le fait d'inclure des œuvres d'art public intégrées à une architecture de qualité fait foi d'une réelle vision innovante dans l'aménagement culturel du territoire. J'espère que cette initiative pourra inspirer d'autres promoteurs immobiliers à avoir ce réflexe de penser beauté et de désirer inscrire leurs projets dans le concept de ville relationnelle, qui place les liens humains, les interactions sociales et le vivre-ensemble au cœur des quartiers. »

-- Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.

« Pour donner vie à une telle œuvre, Prével a mis en place un processus rigoureux, inspiré des meilleures pratiques en art public. En ouvrant le concours à tous les artistes en arts visuels québécois, en confiant la sélection à un jury indépendant et diversifié et en rémunérant les finalistes, Prével illustre de manière remarquable qu'une entreprise privée peut adopter des pratiques exemplaires. Cette démarche mérite d'être saluée et constitue un modèle inspirant en matière de sélection artistique. »

-- Véronique Rioux, consultante en design industriel et coordonnatrice du concours pour l'intégration d'une sérigraphie sur verre permanente au sein du projet Esplanade Cartier.

Le projet Esplanade Cartier

Esplanade Cartier est un milieu de vie complet offrant une réelle mixité socio-économique. Faisant la part belle au transport actif, au transport en commun et aux espaces verts et communautaires, le projet favorisera les échanges entre les habitants, les travailleurs et les citoyens du quartier par le biais de sa placette publique, ses commerçants locaux, ses restaurants et ses terrasses, ses espaces d'agriculture urbaine, ses organismes communautaires, dont le Y des femmes, sa maison de projet -- une première pour un développement privé au Québec -- ainsi que son grand parc central.

À propos de Prével

Fondée en 1978, Prével est une entreprise reconnue pour son expertise dans le développement immobilier et réalise principalement des projets mixtes de grande envergure dans les quartiers centraux du Grand Montréal. Prével a pour mission de créer des milieux de vie où il fait bon vivre et qui contribuent positivement aux quartiers dans lesquels ils s'implantent. Partisan de l'accession à la propriété, du développement durable, dont l'agriculture urbaine et le transport actif, du commerce local, de l'innovation et du fait urbain, le développeur s'est aussi engagé dans la revitalisation de plusieurs quartiers, tout en y créant des environnements uniques, ouverts et inclusifs. Grâce à son travail de collaboration avec les différentes communautés, Prével a réalisé de nombreux projets qui ont eu un impact positif sur l'essor de la métropole et son patrimoine bâti.

www.prevel.ca

SOURCE Prével

Informations et entrevues : Maude Samson, [email protected], SMS: 514-250-9058; Sabrina Duguay, [email protected], SMS: 514-992-8898