/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement de la campagne de financement populaire de l'Oratoire Saint-Joseph dont un grand spectacle inédit et gratuit/

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et sa Fondation ont le plaisir de vous inviter à la conférence de presse marquant le lancement de sa campagne de financement populaire visant à amasser les fonds nécessaires pour l'achèvement du vaste projet d'aménagement.

À cette occasion, père Claude Grou, c.s.c., recteur de l'Oratoire Saint-Joseph et M. Pierre Piché, président de la Fondation de l'Oratoire Saint-Joseph, annonceront les divers volets de cette campagne, dont un grand spectacle inédit et gratuit. Si l'Oratoire m'était conté sera présenté le 24 octobre 2019 et retracera en musique et en images les étapes marquantes de l'institution. M. Jean-François Porlier, comédien et animateur de l'événement, en expliquera la genèse et les particularités.

La réalisation des importants travaux d'aménagement permettront d'assurer la pérennité de ce sanctuaire qui accueille plus de deux millions de visiteurs chaque année, avec notamment l'aménagement d'un observatoire qui constituera la plus haute fenêtre sur Montréal.

QUOI : Conférence de presse

Lancement de la campagne de financement populaire de l'Oratoire Saint-Joseph



QUAND : Le jeudi 10 octobre

- 10 h 30 : Allocutions

- 11 h 15 : Séance photo et entrevues individuelles



QUI : - Père Claude Grou, c.s.c., recteur de l'Oratoire Saint-Joseph

- M. Pierre Piché, vice-président de Power Corporation et de la Financière Power, président du conseil d'administration de la Fondation de l'Oratoire Saint-Joseph

- M. Jean-François Porlier, comédien



OÙ : Basilique de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

3800, chemin Queen-Mary, Montréal

* Nous vous invitons à laisser votre véhicule au stationnement de la basilique.

