/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Lancement de l'Outil d'accompagnement pour l'enseignement aux élèves des Premières Nations et Inuit en formation professionnelle/

VAL-D'OR, QC, le 23 janv. 2024 /CNW/ - L'Institut national des mines présentera demain un nouvel « Outil d'accompagnement pour l'enseignement aux élèves des Premières Nations et Inuit en formation professionnelle ». Cet outil est le résultat d'un travail de recherche portant sur la formation professionnelle des élèves issus des Premières Nations et Inuit dans des programmes d'études menant à un métier du secteur minier. Proposant des stratégies et des pratiques concrètes culturellement adaptées visant la persévérance et la réussite des élèves en formation professionnelle, ce projet sera présenté par les deux auteures. Sans des partenaires de choix, cette publication n'aurait pu voir le jour.

L'événement se tiendra à la fois en présentiel ainsi qu'en mode virtuel.

Date : 24 janvier 2024 Heures : 10 h Pour assister à la conférence de presse en présentiel Centre régional d'éducation des adultes (CRÉA) Kitci-Amik

1122, 8e rue, Val-d'Or (Québec) Pour assister : [email protected] Pour assister à la conférence de presse Web icastGo

Une période de questions suivra la conférence de presse. Cependant, si vous désirez réaliser une entrevue individuelle, il sera possible de le faire après l'événement en présentiel ou à distance par Teams ou par téléphone. Veuillez nous indiquer vos disponibilités en nous écrivant par courriel à [email protected].

Merci de confirmer votre présence par courriel ou par téléphone.

