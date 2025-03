/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - La Cité de Dorval et Saint-Laurent s'opposent aux plans de développement d'ADM sur leur territoire/

DORVAL, QC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Les représentant des médias sont cordialement invités à une conférence de presse conjointe de la Cité de Dorval et de l'arrondissement de Saint-Laurent.

Le Vendredi 21 mars, à 10 h

Au Golf Dorval

2000, avenue Reverchon, à Dorval

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, et Marc Doret, maire de la Cité de Dorval, seront présents pour l'occasion. Ils livreront leurs commentaires et recommandations concernant les plans de développement d'Aéroports de Montréal (ADM) sur plus de 160 hectares de milieux naturels d'une grande richesse écologique situés sur le territoire des deux municipalités.

Renseignements : Annick Charest, Directrice des communications et des relations avec les citoyens, Cité de Dorval, 514 633-6233, [email protected]; Marc-Olivier Fritsch, Chargé de communications, Division des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, 438 368-3318, [email protected]