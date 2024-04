/R E P R I S E -- Invitation aux médias - L'emploi et le budget fédéral/

MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à venir rencontrer et recueillir les commentaires auprès de 10 000 chercheurs d'emploi en regard du budget fédéral au Salon de l'emploi et de la formation continue qui aura lieu les 17 et 18 avril prochains au Palais des congrès de Montréal.

Quelles sont leurs réactions, préoccupations et ambitions par rapport à leur revenu?

L'annonce du budget fédéral laisse présager que l'économie demeurera incertaine encore pour les prochaines années. Les budgets des familles seront certainement impactés.

Un sondage a été mené, à l'aide d'un questionnaire à choix multiple, auprès de 37 000 chercheurs d'emploi. À la question, je désire changer d'emploi car…, on retrouve près de 31 % qui ont répondu qu'ils souhaitent de l'avancement dans leur carrière et 20 % ont affirmé vouloir un meilleur salaire. Autre donnée intéressante, seulement 6 % des répondants souhaitent avoir la certitude que leur futur employeur va offrir le télétravail trois jours ou plus par semaine.

Si une récession économique survient

Une information intéressante est ressortie. À la question, si vous êtes actuellement dans un emploi, craignez-vous de perdre votre emploi si une récession économique survient? Plus de 68 % des répondants ont répondu oui alors que 32 % ont répondu non.

Plus de 20 000 emplois à combler en deux jours

Malgré une situation du secteur de l'emploi qui semble changeante, c'est plus de 250 organisations qui seront présentes qui tenteront de combler plus de 20 000 emplois en seulement deux jours. L'Événement Carrières, organisateur du Salon de l'emploi et de la formation continue qui aura lieu les 17 et 18 avril prochains au Palais des congrès de Montréal s'attend à accueillir plus de 10 000 visiteurs en deux jours.

Les infrastructures et la sécurité

Les personnes désireuses de faire carrière dans le secteur de la construction pourront venir postuler en personne auprès de la CSN-Construction qui aura 500 emplois à combler. La sécurité publique devient importante dans notre société, car le ministère de la Sécurité publique du Québec aura 500 emplois à combler et les Forces armées canadiennes seront à la recherche de 450 nouveaux soldats.

Des emplois dans tous les secteurs de l'économie et pour toutes les expériences et scolarités

On retrouvera des employeurs provenant des nombreux secteurs de l'économie québécoise tels que : l'aéronautique, Ti Génie, santé et services sociaux, la fonction publique québécoise et bien d'autres ! Pour consulter la liste complète des exposants : https://ecarrieres.com/fr/exposants/ - Il faut sélectionner dans le moteur de recherche Événement - Salon de l'emploi et de la formation continue - Printemps.

Quand : Mercredi 17 avril de 11 h 45

11 h 45 à 12 h : Occasion photo (Photo Ops) - Les chercheurs d'emploi seront présents en file d'attente à l'entrée avant l'ouverture du salon. 12 h à 19 h : Possibilités d'entrevues :

- Éric Boutié, directeur de L'Événement Carrières ; - spécialistes des ressources humaines des entreprises présentes ;

- chercheurs d'emploi ;







Où :

Salon de l'emploi et de la formation continue qui aura lieu les 17 et 18 avril prochains au Palais des congrès de Montréal.

Salle 210, 1001 place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 1H5.

Métro Place-d'Armes (ligne orange)

En savoir plus : https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-emploi/



À propos de L'Événement Carrières

Depuis 1999, L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L'entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons de recrutement sur mesure. Depuis 2022, l'Événement Carrières fait désormais partie du Groupe Contex

Pour en savoir davantage sur L'Événement Carrières, visitez : https://ecarrieres.com

