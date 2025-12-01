/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DU BÂTIMENT MISSION UNITAÎNÉS À TERREBONNE/

TERREBONNE, QC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Terrebonne et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements sociaux et abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera en présence de :

M me Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière;

Mme Tatiana Auguste, députée de Terrebonne;

M. Mathieu Traversy, maire de Terrebonne;

M me Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;

et M. Charles-Élie Barrette, président du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de la Rive-Nord.

Note : La coupe de ruban officielle se tiendra à l'extérieur du bâtiment, à 14 h 30, avant les prises de parole.

DATE : 1er décembre 2025 HEURE : 14 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

