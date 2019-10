/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Inauguration des salles Marie-Claire-Kirkland et Pauline-Marois/

QUÉBEC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, invite les représentantes et représentants des médias à l'inauguration officielle des salles de commission parlementaire Marie-Claire-Kirkland et Pauline-Marois, situées dans le pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale. Cette cérémonie se déroulera en présence de la première ministre, Mme Pauline Marois, et des membres de la famille de Mme Marie-Claire Kirkland.

DATE : Mercredi 23 octobre 2019

HEURE : 17 h 30

LIEU : Agora du pavillon d'accueil

Les représentantes et représentants des médias qui désirent couvrir cette activité doivent se procurer une accréditation auprès du Service aux courriéristes parlementaires au 418 643-1357 ou en faire la demande par courriel à l'adresse accreditations@assnat.qc.ca.

Source et renseignements :

France Pelletier

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-1992, poste 70271

France.Pelletier@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

