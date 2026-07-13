LES GOUVERNEMENTS DU QUÉBEC ET DU CANADA DONNENT LE FEU VERT À UNE NOUVELLE PHASE DU PROJET VAL-MARTIN, À LAVAL

LAVAL, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont annoncé aujourd'hui un engagement financier permettant de compléter la dernière phase du secteur sud du projet Val-Martin. Cet aval permettra la rénovation et la construction de 140 unités d'habitation à loyer modique (HLM) qui s'ajouteront aux phases déjà achevées sur le territoire de l'Îlot sud, soit la reconstruction de 124 logements HLM et la construction de 235 nouveaux logements abordables, de même que le nouveau centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand. L'appel d'offres est en cours et permettra d'établir le budget final ainsi que l'échéancier des travaux de cette dernière phase.

Cette annonce majeure pour la poursuite de la revitalisation de l'un des plus vastes secteurs d'habitation pour des familles à faible revenu au Québec a été faite par la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, Mme Caroline Desrochers, le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et député de Sainte-Rose, de M. Christopher Skeete, la conseillère municipale dans le district de Souvenir-Labelle et responsable du dossier Habitation, Mme Sandra El-Helou, le vice-président du comité exécutif de la Ville, M. Ray Khalil, et le directeur général de l'Office municipal d'habitation de Laval, M. David Bélanger.

Citations :

« Revitaliser Val-Martin, c'est un projet ambitieux qui correspond à notre volonté de construire des milieux de vie de qualité et sécuritaires qui répondent aux besoins variés des ménages à faible revenu. Val-Martin, c'est le symbole d'une vision à long terme qui, avec l'annonce d'aujourd'hui, prend encore davantage forme. À chaque avancée du projet, le gouvernement du Québec a été présent et nous réitérons une fois de plus notre engagement envers la population de Laval et du Québec d'augmenter l'offre de logements abordables. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Grâce à l'Entente Canada-Québec sur le logement, la collectivité a pu entamer la revitalisation du secteur Val-Martin. La réussite de ce projet de longue haleine témoigne d'un engagement commun à soutenir les résidents, à renforcer le bien-être de la communauté et à permettre à davantage de Lavalloises et de Lavallois d'avoir un logement abordable. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le projet Val-Martin est une réalisation de longue haleine qui revitalise tout un quartier et améliore la qualité de vie de nombreuses familles. Notre gouvernement a à cœur d'investir dans des projets de ce type qui rehaussent la vie communautaire. Grâce à cet effort concerté, c'est toute la grande région de Laval qui en sort gagnante. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et député de Sainte-Rose

« Avec cette nouvelle phase de l'Îlot sud, nous franchissons une étape importante vers l'achèvement d'un projet ambitieux qui transformera durablement le milieu de vie de centaines de familles. Notre gouvernement est fier de participer à la réalisation de ce développement qui favorisera l'accès à des logements abordables et de qualité pour les générations à venir. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« Cet engagement financier va permettre la reconstruction de 140 logements HLM parmi l'ensemble immobilier Val-Martin situé dans un quartier défavorisé de la région. Cette annonce majeure est une démonstration que le travail se poursuit pour densifier, réaménager et revitaliser le secteur en s'assurant qu'il devienne un milieu de vie pour mieux loger les Lavallois. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides, adjointe parlementaire responsable des volets Intelligence artificielle, Quantique, Sciences, Innovation, Défense et déléguée régionale de Laval

« La poursuite du projet Val-Martin représente une excellente nouvelle pour les familles lavalloises. La reconstruction de ces 140 logements contribuera à améliorer concrètement les conditions de vie des résidents de Vimy tout en poursuivant la revitalisation d'un quartier important de notre communauté. »

Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles et députée de Vimy

« Val-Martin est l'un des plus importants projets de redéveloppement de logements sociaux et abordables au Québec. Dans un contexte où la crise du logement et la hausse du coût de la vie pèsent lourdement sur de nombreux ménages, il est essentiel de poursuivre la construction et la rénovation de logements accessibles aux personnes qui en ont le plus besoin. Le feu vert annoncé aujourd'hui nous permet de franchir une nouvelle étape dans la transformation de ce secteur et de poursuivre la création d'un milieu de vie de qualité pour des centaines de familles lavalloises. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

« La revitalisation de Val-Martin est l'un des projets les plus importants pour l'Office municipal d'habitation de Laval. Depuis plusieurs années, nos équipes y consacrent temps, énergie et expertise parce que nous croyons profondément au potentiel de ce secteur et à l'importance d'offrir aux familles et aux personnes qui y vivent un milieu de vie de qualité. Avec nos nombreux partenaires, nous travaillons à augmenter l'offre de logements sociaux et abordables, mais aussi de développer un quartier plus attrayant, plus sécuritaire et mieux adapté aux besoins de la communauté. L'annonce d'aujourd'hui ne constitue pas une finalité, mais bien une nouvelle étape majeure de la transformation de Val-Martin. Avec cette troisième étape sur les cinq prévues au plan de redéveloppement, nous franchissons un jalon important qui nous rapproche concrètement du quartier dynamique que nous souhaitons léguer à la communauté lavalloise. »

David Bélanger, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Laval

Faits saillants :

L'ensemble immobilier Val-Martin comptait au début des travaux 534 logements HLM. À terme, on pense être en mesure de densifier les secteurs touchés pour ajouter environ 650 logements, pour un total approximatif de 1200.

L'investissement du gouvernement du Québec annoncé aujourd'hui se fait par l'entremise du Programme de rénovation des habitations à loyer modique de la Société d'habitation du Québec, un programme créé pour répartir les sommes prévues pour la rénovation des HLM dans l'Initiative 2 de l'Entente Canada-Québec sur le logement.

L'Office municipal d'habitation de Laval achève également un projet de rénovation majeure de 74 logements HLM dans le secteur nord de Val-Martin.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]