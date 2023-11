/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Inauguration de la caserne de pompiers de Matapédia/

MATAPÉDIA, QC, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à l'inauguration de la nouvelle caserne de pompiers de Matapédia, au cours de laquelle un soutien financier octroyé par le gouvernement du Québec sera annoncé.

Cet événement se déroulera en présence de la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, et de la mairesse de Matapédia, Mme Nicole Lagacé. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 16 h, le 23 novembre 2023.

AIDE-MÉMOIRE

Date : 24 novembre 2023



Heure : 10 h



Lieu : Matapédia L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Véronique Chabot, Attachée politique, Bureau de la députée de Bonaventure, 418 391-1346, [email protected]