/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE LA BÂTISSE MISSION UNITAÎNÉS DE SAINT-HYACINTHE/

INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE LA BÂTISSE MISSION UNITAÎNÉS DE SAINT-HYACINTHE
08 déc, 2025, 07:00 ET
SAINT-HYACINTHE, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Saint-Hyacinthe et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.
L'activité se déroulera en présence de :
- Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et première vice-présidente de l'Assemblée nationale;
- M. André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe;
- Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;
- et M. David Bousquet, président d'Habitations Maska.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 8 décembre 2025, 9 h.
DATE : 8 décembre 2025
HEURE : 10 h
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
