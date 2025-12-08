/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE LA BÂTISSE MISSION UNITAÎNÉS DE SAINT-HYACINTHE/

SAINT-HYACINTHE, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Saint-Hyacinthe et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera en présence de :

M me Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et première vice-présidente de l'Assemblée nationale;

M me Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;

DATE : 8 décembre 2025 HEURE : 10 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

