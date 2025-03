/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : IMPORTANTE ANNONCE EN HABITATION À MASCOUCHE/

MASCOUCHE, QC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Mascouche et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une annonce importante concernant la construction de logements sociaux et abordables pour aînés.

L'activité se déroulera le jeudi 20 mars 2025, en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau et de l'adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et député de Masson, M. Mathieu Lemay. Ils seront accompagnés du premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche, M. Guillaume Tremblay et de la présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, Mme Caroline Sauriol.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 20 mars, 13 h.

DATE : 20 mars 2025 HEURE : 15 h ENDROIT : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]