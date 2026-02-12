/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Hommage à deux équipes sportives des Carabins de Montréal à l'Assemblée nationale du Québec/

QUÉBEC, le 9 févr. 2026 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, et les parlementaires rendront hommage aux membres de l'équipe féminine de soccer et de l'équipe de football de même qu'au personnel des Carabins de l'Université de Montréal. La présidente invite les représentantes et représentants des médias à assister à cette cérémonie.

Rappelons qu'en 2025, les deux équipes ont mis la main sur leur troisième titre national, un sommet chez les Carabins. Après une saison exceptionnelle ponctuée de jeux blancs et d'un seul but alloué, un record pour le sport étudiant au Québec, les joueuses de soccer ont poursuivi leur séquence victorieuse pour remporter le trophée Gladys-Bean. De leur côté, les footballeurs, deuxièmes au classement en saison régulière, ont soulevé la première coupe Jacques-Dussault de l'histoire, puis la coupe Uteck, et enfin, la coupe Vanier, une deuxième pour l'équipe depuis 2023. La coupe Vanier demeure ainsi au Québec pour une quatrième année consécutive.

DATE : Jeudi 12 février 2026



HEURE : 11 h 30



LIEU : Agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec

Accréditation : Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à l'activité et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse en appelant au 418 643-1357 ou en écrivant à [email protected].

