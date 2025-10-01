/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Grève des employés d'entretien : la STM fait le point/

MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - La directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, fera le point sur le processus de négociations en cours avec le syndicat des employés d'entretien.

Date : le mercredi 1er octobre 2025

Heure : 8h30

Lieu : RSVP à [email protected] pour connaître l'adresse du point de presse

Ce point de presse sera la seule disponibilité médiatique pour des entrevues sur le sujet.

Veuillez noter qu'il s'agira d'un point de presse de type « scrum » et qu'aucune technique ne sera mise à la disposition des journalistes.

SOURCE Société de transport de Montréal

[email protected]