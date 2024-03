/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Forum stratégique - Les solutions aux défis de main-d'œuvre/

MONTRÉAL, le 21 mars 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à son grand Forum stratégique sur les solutions aux défis de main-d'œuvre.

Le marché du travail subit de profondes transformations. Les défis liés à la main-d'œuvre ont de sérieuses répercussions sur certains secteurs de l'économie. Cette situation pose un frein important à la croissance économique et à la compétitivité des entreprises.

Le 25 mars, soyez des nôtres pour la première édition de cette vitrine de solutions qui se veut mobilisatrice pour identifier les pistes d'action prioritaires et outiller la communauté d'affaires.

Nous aurons notamment le plaisir de recevoir l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, ainsi que monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

Date : Lieu : Lundi 25 mars 2024 New City Gas 950, rue Ottawa Montréal, Québec H3C 1S4 Heure : De 7 h 30 à 14 h Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques et médias, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.



Invités :



(en ordre de participation) L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles Emna Braham, directrice générale, Institut du Québec







Mia Homsy, vice-présidente, main-d'œuvre et intelligence économique, Investissement Québec Frédéric Dubé, directeur, Affaires gouvernementales et accès aux marchés, bioMérieux







Lucie Houle, vice-présidente, Culture et Talent, Expérience employé, Banque Nationale du Canada Caroline Julie Fortin, directrice, Communications et affaires publiques, Exo







Jean-François Arbour, président, Association de la construction du Québec (ACQ), vice-président exécutif, Groupe Humaco Audrey Murray, présidente-directrice générale, Commission de la construction du Québec







Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec Jean-Marc Léger, président, Léger Fellow, Conseil de recherche et d'intelligence marketing canadien (CRIC)







Jacques Nantel, professeur émérite, HEC Montréal Maud Cohen, directrice générale Polytechnique Montréal







Bernard Tremblay, président-directeur général, Fédération des cégeps Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), président du Conseil emploi métropole (CEM)







Julien Billot, directeur général, Scale AI Mike Cloutier, directeur des données et de l'IA, Moov AI







Hugues Mailhot, associé et vice-président, Ventes et marketing, Explor AI Elvira Ciambella, vice-présidente, Implantation, et directrice générale, ADP Québec







Valérie Vaillancourt, directrice principale, Données et intelligence artificielle, Stratégie de marché, KPMG Manon Poirier, directrice générale, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés







Simon De Baene, cofondateur et PDG, Workleap Amandine Beguet, directrice de comptes, LinkedIn Talent Solutions







Vianney Motte, directeur de comptes, LinkedIn Talent Solutions Florian Pradon, expert en recrutement des talents et culture d'entreprise innovante, entrepreneur et conférencier





Programme : Bloc 1 : S'adapter aux mutations du marché du travail : stratégies et solutions concrètes pour les entreprises



Bloc 2 : Former, attirer et retenir la relève : des stratégies gagnantes



Bloc 3 : Face aux mutations du marché du travail : stratégies et solutions concrètes pour les entreprises







