/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Dévoilement du rapport du Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec/

QUÉBEC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que les coprésidents du Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec (GTAAQ), Mme Monique Simard et M. Philippe Lamarre, convient les représentantes et représentants des médias au dévoilement du rapport du GTAAQ.

Date : Vendredi 5 septembre 2025



Heures : 10 h



Lieu : Montréal

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant avant 8 h le vendredi 5 septembre 2025, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]