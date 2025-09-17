/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS - Dévoilement des gagnants du 25e concours Sélection Caseus/

QUÉBEC, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, convie les représentants des médias au dévoilement des gagnants du prestigieux concours Sélection Caseus 2025, le concours des fromages du Québec.

Date : Le mercredi 17 septembre 2025



Heure : 16 h 30



Lieu : Québec

Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source et information : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]