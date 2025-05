Lauréate du prix de la laïcité Guy-Rocher 2025

QUÉBEC, le 9 mai 2025 /CNW/ - Mme Nadia El-Mabrouk s'est vu décerner le prix de la laïcité Guy-Rocher remis par le ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée hier à l'Assemblée nationale, à Québec. Ce prix souligne la contribution et l'engagement d'une personne, d'un organisme ou d'un regroupement en faveur de la laïcité au Québec.

Au terme de leurs délibérations, les membres du jury ont tenu à souligner le parcours remarquable de Mme El-Mabrouk ainsi que son engagement profond pour le rayonnement, mais également la défense de la laïcité au Québec, depuis une douzaine d'années.

Mme El-Mabrouk milite en faveur de la laïcité et de l'égalité, plus particulièrement dans une perspective féministe contre l'intégrisme religieux. Elle s'est d'abord investie auprès de l'organisme Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec) avant de rejoindre le Rassemblement pour la laïcité, dont elle assume la présidence depuis 2023. Elle a publié deux ouvrages sur la laïcité ainsi que plusieurs chroniques sur la laïcité et l'égalité des sexes dans La Presse. Son activisme et son engagement pour la laïcité de l'État contribuent à en faire un pilier fondamental de la société québécoise.

Les membres du jury ont également souligné l'engagement de Me Julie Latour, finaliste du prix de la laïcité Guy-Rocher. Avocate et ancienne bâtonnière du Barreau de Montréal, Me Latour œuvre depuis plus de 20 ans non seulement à l'explication et à la promotion de la laïcité de l'État au Québec, mais également à sa reconnaissance législative.

Citation :

« Notre modèle de laïcité est le fruit de notre histoire et de nos valeurs démocratiques. On l'a vu récemment, nous devons être vigilants et protéger ce modèle dont nous nous sommes dotés. C'est grâce aux actions et aux prises de position de Québécoises et de Québécois comme les candidats au prix de la laïcité qu'il continue d'évoluer. Mme El-Mabrouk contribue activement à la préservation et au rayonnement de notre modèle de laïcité. Je suis ravi de lui remettre le prix de la laïcité Guy-Rocher et de souligner son engagement à promouvoir la laïcité comme facteur de liberté et d'égalité entre les femmes et les hommes. Félicitations! Et merci de la part de tout le Québec! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels.

Composition du jury :

M. Luc Alarie, avocat et lauréat du prix de la laïcité Guy-Rocher en 2024;

M. Guy Laforest, professeur émérite au département de science politique de l'Université Laval ;

; Mme Lisa Marlène Ntibayindusha, directrice de la Direction de la laïcité du Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité.

Lien connexe :

Prix de la laïcité Guy-Rocher

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Laïcité

Source : William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, 438 873-9819, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]