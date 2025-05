/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Coup d'envoi de la fête nationale 2025/

QUÉBEC, le 13 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au sujet de la fête nationale, au cours de laquelle il procédera au coup d'envoi des festivités 2025.

Date : 15 mai 2025



Heure : 14 h



Lieu : Montréal *

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant avant 8 h le 15 mai 2025, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]