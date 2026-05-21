/R E P R I S E --Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
21 mai, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette et le député de Rousseau et adjoint gouvernemental régional de Lanaudière, Louis-Charles Thouin, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant l'accompagnement des personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale.
Consignes pour participer à l'activité médiatique
La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.
Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence, doivent confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected]
|
DATE :
|
Le 21 mai 2026
|
HEURE :
|
9 h 30
|
LIEU :
|
Saint-Jérôme
|
* L'adresse précise de l'activité sera transmise par courriel aux journalistes qui auront confirmé leur présence.
SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]
Partager cet article