Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice

QUÉBEC, le 30 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, invitent les représentantes et représentants des média à une conférence de presse concernant l'accompagnement des personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale.

Consignes pour participer à l'activité médiatique

La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.

Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence, doivent confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected].

DATE : Le 2 juillet 2026



HEURE : 15 h 30



LIEU : La Malbaie * L'adresse précise de l'activité sera transmise par courriel aux journalistes qui auront confirmé leur présence.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected], 367 995-6635