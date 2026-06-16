/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Montréal/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
16 juin, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, procédera à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Montréal.
Accréditation obligatoire
Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à l'adresse suivante : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.
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DATE :
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Le mardi 16 juin 2026
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HEURE :
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11 h
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LIEU :
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Montréal
SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Cellulaire : 514 554-4170
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