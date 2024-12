/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le dépôt du projet de loi qui vise à modifier diverses dispositions afin d'alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises et des municipalités du Québec/

QUÉBEC, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant le dépôt du projet de loi qui vise à modifier diverses dispositions afin d'alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises et des municipalités du Québec.

Date : Le mercredi 4 décembre 2024 Heure : 11 h 10 Lieu : Foyer de l'Assemblée nationale du Québec

*Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte d'être saisie du projet de loi.

Seuls les journalistes accrédités à l'Assemblée nationale pourront se rendre sur place pour assister à la conférence de presse. Les autres représentants des médias pourront suivre le point de presse en ligne ici.

